Videoerstellung für Patientenaufnahme: Erstellen Sie Patienten-Videos mit AI

Erstellen Sie mühelos professionelle Videos zur Patientenaufnahme für die Patientenaufklärung. Verwandeln Sie Ihren Text schnell in ansprechende visuelle Inhalte mit der Text-zu-Video-Funktion.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Patientenaufklärungsvideo, das häufige Anweisungen nach einem Eingriff erklärt. Dieses Video sollte einen freundlichen AI-Avatar zeigen, der Informationen in einem klaren, beruhigenden Ton vermittelt und die lebensechten visuellen Darstellungen von HeyGen's AI-Avataren nutzt.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein dynamisches 15-sekündiges Social-Media-Video, um potenzielle neue Patienten anzuziehen, gekennzeichnet durch energetische Musik, schnelle Schnitte und starke Markenpräsenz. Stellen Sie die Zugänglichkeit sicher, indem Sie die Untertitel-/Caption-Funktion von HeyGen für optimale Reichweite verwenden.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein prägnantes 60-sekündiges Schulungsvideo für neues medizinisches Personal, das wichtige Informationen zur Einarbeitung in einer klaren, instruktiven und professionellen Weise präsentiert. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen, um das Narrativ effizient zu erstellen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Videoerstellungstool für Patientenaufnahme funktioniert

Erstellen Sie effizient Videos zur Patientenaufnahme mit HeyGen's AI, die anpassbare Avatare, präzise Voiceovers und professionelles Branding für klare, ansprechende Kommunikation bietet.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben des Skripts für Ihr Video zur Patientenaufnahme, in dem alle notwendigen Informationen für Patienten aufgeführt sind. Sie können auch mit einer relevanten Video-Vorlage beginnen, um den Prozess zu vereinfachen.
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Stimme
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihren medizinischen Fachmann darzustellen. Verwenden Sie dann die Text-zu-Video-Funktion, um lebensechte Voiceovers direkt aus Ihrem Skript zu generieren und eine klare und konsistente Botschaft sicherzustellen.
Step 3
Anwenden von individuellem Branding
Personalisieren Sie Ihr Aufnahmevideo, indem Sie die Branding-Kontrollen Ihrer Klinik anwenden, einschließlich Logos und Farben. Steigern Sie das Engagement, indem Sie relevante Hintergrundmusik, Stock-Medien oder Motion Graphics hinzufügen.
Step 4
Export zur Verteilung
Fügen Sie Untertitel/Captions für die Zugänglichkeit hinzu, überprüfen Sie dann Ihr Video, um Genauigkeit und Fluss sicherzustellen. Sobald Sie zufrieden sind, exportieren Sie Ihr hochwertiges Video zur Patientenaufnahme im gewünschten Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen, um ein poliertes Endprodukt zu gewährleisten.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Medizinische Kurse entwickeln

Erstellen Sie schnell umfassende medizinische Videokurse und Bildungsinhalte, um ein breiteres Publikum von Patienten oder Auszubildenden zu erreichen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller medizinischer Videos?

HeyGen vereinfacht den Prozess durch eine breite Palette anpassbarer Video-Vorlagen, die es den Nutzern ermöglichen, schnell professionelle medizinische Videos zu erstellen. Mit intuitiven Tools können Sie Ihre Inhalte einfach integrieren und lebensechte visuelle Darstellungen für eine effektive Kommunikation erzielen.

Welche fortschrittlichen AI-Funktionen bietet HeyGen für medizinische Inhalte?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Video-Generator-Technologie, die realistische AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen bietet, um Skripte in ansprechende medizinische Videos zu verwandeln. Dazu gehört auch die Erzeugung anspruchsvoller Voiceovers, die eine klare und wirkungsvolle Botschaft für Ihr Publikum sicherstellen.

Kann ich medizinische Schulungsvideos mit dem Branding meiner Organisation personalisieren, indem ich HeyGen nutze?

Absolut, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Farben und spezifische Elemente in Schulungsvideos für das Gesundheitswesen zu integrieren. Sie können auch Seitenverhältnisse anpassen und Untertitel/Captions hinzufügen, um Zugänglichkeits- und spezifische Plattformanforderungen zu erfüllen.

Wie effektiv ist HeyGen bei der Entwicklung von Patientenaufklärungs- oder Patientenaufnahmevideos?

HeyGen ist äußerst effektiv bei der Erstellung klarer und prägnanter Patientenaufklärungs- und Patientenaufnahmevideos mit AI-Avataren und realistischen Voiceovers. Die Plattform hilft dabei, wirkungsvolle medizinische Videos zu erstellen, die ideal sind, um komplexe Verfahren zu erklären oder als digitale Anzeigen zu dienen.

