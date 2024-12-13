Medizinischer Info-Video-Macher: Erstellen Sie ansprechende Gesundheitsinhalte

Erstellen Sie mühelos medizinische Erklärvideos für die Patientenaufklärung mit intuitiven Text-zu-Video aus Skript-Funktionen.

370/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges animiertes Erklärvideo mit HeyGens AI-Avataren und vielfältigen Vorlagen & Szenen. Dieses medizinische Erklärvideo sollte einen modernen, sauberen und beruhigenden visuellen Stil anstreben, um neues Klinikpersonal einzuarbeiten und wesentliche Protokolle zur Dateneingabe von Patienten über eine benutzerfreundliche Oberfläche zu erläutern.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges wissenschaftliches Präsentationsvideo für Forscher und Akademiker, das komplexe biologische Mechanismen erklärt. Nutzen Sie HeyGens Untertitel für Barrierefreiheit und die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevante visuelle Inhalte, um einen detaillierten, datengetriebenen visuellen und klaren Erzählstil für diese medizinische Animation zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 45-sekündiges überzeugendes Video für Pharma-Vertriebsteams, das ein neues Medikament vorstellt. Der Inhalt, der sich auf Gesundheitsmarketing konzentriert, sollte ansprechend, überzeugend und professionell sein, optimiert durch HeyGens Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exporte sowie anpassbare Vorlagen & Szenen, um die wichtigsten Produktvorteile in medizinischen und Gesundheitsvideos zu präsentieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Medizinische Info-Video-Macher funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende medizinische Erklärvideos und Inhalte zur Patientenaufklärung in Minuten mit AI-gestützten Tools, die komplexe Informationen in klare, zugängliche visuelle Inhalte verwandeln.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript oder Ihre Idee ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr medizinisches Informationsskript in den AI-Video-Generator eingeben. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche Text-zu-Video aus Skript-Technologie, um Ihre Inhalte für die visuelle Erstellung vorzubereiten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Inhalte und AI-Avatar
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie aus einer umfangreichen Medienbibliothek relevante visuelle Inhalte auswählen und einen AI-Avatar wählen, um Ihre medizinischen Inhalte zu präsentieren.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Video an und verfeinern Sie es
Feinabstimmung Ihres medizinischen Erklärvideos mit anpassbaren Seitenverhältnissen, fügen Sie Untertitel hinzu und wenden Sie Branding an. Unsere benutzerfreundliche Oberfläche macht Drag-and-Drop-Bearbeitung einfach.
4
Step 4
Erstellen und teilen Sie Ihre Kreation
Mit einem Klick erstellen Sie Ihre hochwertigen medizinischen und Gesundheitsvideos. Nutzen Sie Funktionen wie die Voiceover-Generierung für natürliche Erzählungen, dann laden Sie Ihr fertiges Produkt einfach herunter und teilen es für die Patientenaufklärung oder das Gesundheitsmarketing.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie das Engagement in der Gesundheitsausbildung

.

Nutzen Sie AI-gestützte medizinische Videos, um das Engagement erheblich zu steigern und die Wissensspeicherung in der Ausbildung zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen Text-zu-Video aus Skript für medizinische Inhalte?

HeyGens leistungsstarker AI-Video-Generator ermöglicht es Ihnen, Ihre medizinischen Skripte mühelos in professionelle Videos zu verwandeln. Geben Sie einfach Ihren Text ein, wählen Sie einen AI-Avatar aus, und die benutzerfreundliche Oberfläche von HeyGen generiert natürlich klingende Voiceovers, was es zu einem effizienten medizinischen Info-Video-Macher macht, der online zugänglich ist.

Kann ich die visuellen Elemente in meinen medizinischen Erklärvideos mit HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Ihre medizinischen Erklärvideos. Nutzen Sie eine umfangreiche Medienbibliothek mit AI-generierten visuellen Inhalten und eine einfache Drag-and-Drop-Oberfläche, um relevante Bilder hinzuzufügen und sogar medizinische Animationselemente zu integrieren. Sie können auch anpassbare Seitenverhältnisse für verschiedene Plattformen einstellen.

Welche Barrierefreiheitsfunktionen bietet HeyGen für medizinische und Gesundheitsvideos?

HeyGen priorisiert die Barrierefreiheit Ihrer medizinischen und Gesundheitsvideos, indem es automatisch präzise Untertitel generiert. Dies stellt sicher, dass wichtige Inhalte zur Patientenaufklärung von einem breiteren Publikum leicht verstanden werden, was das Verständnis und die Beteiligung verbessert.

Wie schnell kann HeyGen ein AI-Video mit einem AI-Avatar für das Gesundheitsmarketing erstellen?

HeyGen ermöglicht die schnelle Erstellung hochwertiger AI-Videos, ideal für Gesundheitsmarketing-Initiativen. Durch die Nutzung unserer fortschrittlichen AI-Avatar-Technologie und AI-generierten visuellen Inhalte können Sie Skripte in überzeugende Videoinhalte in Minuten verwandeln, was Ihren Produktionsworkflow erheblich beschleunigt.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo