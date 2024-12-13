3

Step 3

Passen Sie Ihr Video an und verfeinern Sie es

Feinabstimmung Ihres medizinischen Erklärvideos mit anpassbaren Seitenverhältnissen, fügen Sie Untertitel hinzu und wenden Sie Branding an. Unsere benutzerfreundliche Oberfläche macht Drag-and-Drop-Bearbeitung einfach.