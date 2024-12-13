Der medizinische Erklärvideo-Generator von HeyGen ist mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche gestaltet, die es Gesundheitsfachkräften unabhängig von ihrem technischen Fachwissen ermöglicht, ihn zu nutzen. Sie können mühelos aus einer Vielzahl von Vorlagen und Szenen auswählen, Text in Video umwandeln und hochwertige Erklärvideos für verschiedene Zwecke wie Gesundheitsmarketingvideos oder Kurzvideos für soziale Medien erstellen.