Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein wirkungsvolles 45-Sekunden-Produktvideo für Pharmaunternehmen und Hersteller von Medizinprodukten, das als aufmerksamkeitsstarkes Video-Werbemittel dient. Der visuelle Stil sollte modern, dynamisch und visuell ansprechend sein, um Produktmerkmale mit lebhafter, professioneller Hintergrundmusik zu präsentieren. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um schnell hochwertige Inhalte zusammenzustellen und sicherzustellen, dass Ihre Werbung effektiv Aufmerksamkeit erregt und Interesse für medizinische Produkte weckt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives und zugängliches 60-Sekunden-Video für soziale Medien für öffentliche Gesundheitsorganisationen, um sie einfach über neue Gesundheitsinitiativen zu informieren. Die visuelle Ästhetik sollte hell und klar sein, mit freundlichen AI-generierten Bildern und einfachen Infografiken, gepaart mit einer professionellen, aber zugänglichen Stimme und klarer Hintergrundmusik. Stellen Sie maximale Reichweite und Zugänglichkeit sicher, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion verwenden, um es für diverse Online-Zielgruppen in Videomarketing-Kampagnen geeignet zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine personalisierte 30-Sekunden-Digitalanzeige, die sich an Marketingteams im Gesundheitswesen richtet und die Leistungsfähigkeit eines AI-Medizinvideo-Generators für die Anzeigenerstellung zeigt. Das Video sollte einen innovativen und polierten visuellen Stil aufweisen, mit einem benutzerdefinierten Avatar, der eine überzeugende Botschaft mit klarer Sprachgenerierung übermittelt. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und Sprachgenerierung, um maßgeschneiderte, wirkungsvolle Anzeigeninhalte zu produzieren, die direkt bei spezifischen Zielgruppen ankommen und unvergleichliche Anpassungsfähigkeiten demonstrieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Medizinische Werbevideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle medizinische Anzeigen und Werbevideos, um Ihr Publikum zu begeistern und Ihre Praxis mit unserer intuitiven AI-Plattform zu fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Grundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller Vorlagen, um die visuelle Grundlage für Ihre medizinische Anzeige zu legen und einen polierten Start zu gewährleisten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte & Marke hinzu
Integrieren Sie Ihre spezifischen Gesundheitsbilder und Markenelemente mit umfassender Medienbibliotheksunterstützung, um Ihre Anzeige effektiv zu personalisieren.
3
Step 3
Verfeinern Sie mit AI-Tools
Verbessern Sie Ihre Anzeige mit automatisierter Sprachgenerierung aus dem Skript, um sicherzustellen, dass Ihre medizinische Botschaft mit professioneller Klarheit und Wirkung übermittelt wird.
4
Step 4
Exportieren und weit verbreiten
Laden Sie Ihre fertige medizinische Anzeige herunter, optimiert mit Größenanpassung und Exporten für nahtloses Teilen über verschiedene digitale Marketingkanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe medizinische Themen

.

Verwandeln Sie komplexe medizinische Informationen in klare, leicht verständliche Videos, um Patienten zu informieren und gesunde Gewohnheiten effektiv zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mein Gesundheitsmarketing mit medizinischen Werbevideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Gesundheitsfachleuten, hochwertige, professionelle medizinische Werbevideos effizient zu erstellen. Durch den Einsatz von AI können Sie ansprechende Videoinhalte generieren, die medizinische Produkte und Dienstleistungen effektiv bewerben und Ihre digitale Präsenz stärken.

Welche Funktionen bietet der AI-Medizinvideo-Generator von HeyGen zur Erstellung überzeugender Anzeigen?

Der AI-Medizinvideo-Generator von HeyGen bietet eine Reihe von Tools, darunter realistische AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um vertrauensbildende Bilder zu erstellen. Sie können problemlos polierte, studioähnliche medizinische Anzeigen ohne hohe Produktionskosten erstellen, ideal zur Förderung Ihrer Praxis.

Kann HeyGen meinem Kreativteam helfen, aufmerksamkeitsstarke medizinische Werbevideos für soziale Medien zu produzieren?

Absolut! HeyGen ermöglicht es Kreativteams, schnell dynamische medizinische Werbevideos zu erstellen, die für soziale Medien und andere digitale Anzeigen optimiert sind. Die intuitive Plattform ermöglicht eine schnelle Anzeigenerstellung, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen und Patienten mit ansprechenden Inhalten zu informieren.

Bietet HeyGen anpassbare Vorlagen für einen Gesundheitsvideo-Werbungsmacher?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl anpassbarer Vorlagen, die für einen Gesundheitsvideo-Werbungsmacher entwickelt wurden, um sicherzustellen, dass Ihre Videos mit Ihrer Marke übereinstimmen. Mit umfassenden Branding-Kontrollen und einem Drag-and-Drop-Video-Editor-Tool können Sie polierte Stile und vertrauensbildende Bilder erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

