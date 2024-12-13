HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und andere visuelle Elemente Ihres Unternehmens direkt in Ihre AI-generierten Videos zu integrieren. Durch die Nutzung anpassbarer Vorlagen und eines Studio-Editors hilft HeyGen Ihnen, professionelle Videos zu erstellen, die Ihre Markenidentität auf allen Plattformen konsistent widerspiegeln.