Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges Tutorial für angehende Hobbyköche, um einfache Rezeptideen schnell in ansprechende Rezeptvideos zu verwandeln. Verwenden Sie lebendige Nahaufnahmen von Zutaten und Kochschritten, untermalt von fröhlicher Hintergrundmusik und klaren, prägnanten Untertiteln, um die Zuschauer zu leiten, und nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen, um den Prozess zu optimieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 1-minütiges Werbevideo für Marketingmanager von Lebensmittelmarken, das zeigt, wie HeyGen schnell überzeugende Social-Media-Videos generieren kann. Der visuelle Stil sollte schnell und fesselnd sein, mit wirkungsvollen Textüberlagerungen und einem modernen, energetischen Soundtrack, wobei HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung umfassend genutzt wird, um schnelle Asset-Integration und Anpassungen des Seitenverhältnisses für die plattformübergreifende Bereitstellung zu ermöglichen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein anspruchsvolles 90-sekündiges Erklärvideo für Profiköche, das HeyGens fortschrittliche Fähigkeiten zur Erstellung hochwertiger Werbevideos für ihre kulinarischen Kreationen demonstriert. Das Video erfordert filmische Bilder mit eleganten Übergängen, die sich auf kunstvolle Anrichtung und kulinarische Kunstfertigkeit konzentrieren, unterstützt von einem raffinierten, autoritativen Voiceover, das möglicherweise einen AI-Avatar zeigt, der wichtige Informationen präsentiert und HeyGens leistungsstarke Voiceover-Generierung und AI-Avatare vorstellt.
Wie der Meal Discovery Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Food-Videos, Rezept-Tutorials und kulinarische Promotionen mit KI-gestützten Tools und beeindruckenden Visuals.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Geben Sie Ihre Rezept- oder Mahlzeitenidee ein und lassen Sie unsere KI ein dynamisches Skript erstellen. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um Ihren Text automatisch in eine visuelle Erzählung für Ihr Meal-Discovery-Video zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Medien & Visuals aus
Füllen Sie Ihr Video mit beeindruckenden Food-Visuals. Durchsuchen Sie unsere umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die perfekten Clips und Bilder zu finden, die Ihre kulinarischen Kreationen präsentieren.
3
Step 3
Fügen Sie ein fesselndes Voiceover hinzu
Erwecken Sie Ihr Meal-Discovery-Video mit professioneller Erzählung zum Leben. Nutzen Sie unsere Voiceover-Generierungsfunktion, um realistische, menschlich klingende Stimmen zu erstellen, die Ihre Zuschauer durch die kulinarische Reise führen.
4
Step 4
Untertitel hinzufügen & exportieren
Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Engagement, indem Sie automatisch klare Untertitel hinzufügen. Exportieren Sie dann mühelos Ihr fertiges Meal-Discovery-Video in verschiedenen Seitenverhältnissen für all Ihre Sharing-Bedürfnisse.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Food-Videos?

HeyGen dient als intuitiver KI-Food-Video-Maker, der Ihre kulinarischen Ideen in fesselnde Inhalte verwandelt. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGens Text-zu-Video-KI-Technologie generiert hochwertige Food-Videos, die den gesamten Erstellungsprozess online vereinfachen.

Kann ich den Ton und Text in meinen Food-Videos anpassen?

Ja, HeyGen bietet eine robuste Voiceover-Generierung, die es Ihnen ermöglicht, aus realistischen KI-Stimmen für eine überzeugende Erzählung zu wählen. Sie können auch problemlos Untertitel hinzufügen und anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre Meal-Discovery-Videos für alle Zuschauer zugänglich und ansprechend sind.

Welche Ressourcen stehen zur Verfügung, um meine Food-Video-Visuals zu verbessern?

HeyGen bietet umfassende Unterstützung durch eine Medienbibliothek, einschließlich Zugriff auf Millionen von Stockfotos und -videos, um Ihre Food-Visuals zu bereichern. Darüber hinaus können Sie professionell gestaltete Food-Video-Vorlagen nutzen und KI-Bearbeitungsfunktionen einsetzen, um mühelos atemberaubende und köstliche Kulinarik-Clips zu erstellen.

Wie kann HeyGen meine Food-Videos für verschiedene Plattformen optimieren?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende Social-Media- und Werbevideos zu erstellen, die für jede Plattform maßgeschneidert sind. Mit Funktionen zur Anpassung des Seitenverhältnisses und Exportmöglichkeiten können Sie Ihre KI-generierten Visuals problemlos an YouTube, Instagram, Facebook und mehr anpassen, um maximale Reichweite zu erzielen.

