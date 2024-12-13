Marktplatz-Trainingsvideo-Generator: Kurse schneller erstellen

Erstellen Sie schnell ansprechende Trainingsvideos aus Text mit unseren fortschrittlichen Text-zu-Video aus Skript-Funktionen für eine effiziente Inhaltserstellung.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Wie können wir ein dynamisches 45-sekündiges Produktvideo erstellen, das eine innovative neue Listungsfunktion innerhalb einer E-Commerce-Plattform hervorhebt? Dieses Video richtet sich an erfahrene Marktplatzverkäufer, die ihre Produktpräsentationen optimieren möchten. Es benötigt einen modernen, visuell auffälligen Stil mit energetischer Hintergrundmusik und klaren Bildschirmtexten, wobei HeyGens "Text-zu-Video aus Skript" für eine fesselnde Erzählung und "Untertitel/Beschriftungen" für maximale Reichweite genutzt werden.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo zu Best Practices für die Erstellung überzeugender E-Commerce-Produktpräsentationen, die konvertieren. Die Zielgruppe umfasst angehende Online-Unternehmer und Marketingfachleute. Der visuelle Stil muss sauber, informativ und reich an praktischen Beispielen sein, unterstützt von einer selbstbewussten, erklärenden Stimme, die mit HeyGens "Sprachgenerierung" erzeugt und durch "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" für visuelle Klarheit verbessert wird.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Werbevideo, das die Geschwindigkeit und Einfachheit der Erstellung interner Schulungsvideos für Marktplatzteams betont. Dieses kurze Stück richtet sich an Marketingmanager und Schulungskoordinatoren, die eine effiziente Lösung zur Inhaltserstellung benötigen. Verwenden Sie eine schnelle, inspirierende visuelle Ästhetik mit lebendigen Grafiken und mitreißender Musik. Nutzen Sie HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" für die plattformübergreifende Verteilung und "Vorlagen & Szenen" für einen schnellen Erstellungsworkflow.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr Marktplatz-Trainingsvideo-Generator

Erstellen Sie schnell professionelle Trainingsvideos für Ihre Marktplatzangebote und Produktpräsentationen mit unserem intuitiven KI-Videogenerator, der die Inhaltserstellung vereinfacht.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Trainingsvideo-Skript
Beginnen Sie damit, Ihr Trainingsinhalts-Skript in den KI-Videogenerator zu erstellen oder einzufügen. Unser Text-zu-Video-Generator wandelt Ihren Text in ansprechende Dialoge für Ihr Video um.
2
Step 2
Wählen Sie einen KI-Avatar und eine Szene
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von KI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren. Verbessern Sie Ihre visuelle Attraktivität, indem Sie relevante Szenen und Medien aus unserer umfangreichen Bibliothek hinzufügen.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Verfeinerungen
Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen, um das Aussehen und die Haptik Ihres Trainingsvideos anzupassen. Integrieren Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke, um eine konsistente Markenpräsenz zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr hochwertiges Video
Sobald Sie zufrieden sind, exportieren Sie Ihre hochwertigen Videos in verschiedenen plattformbereiten Formaten und Seitenverhältnissen, um sicherzustellen, dass sie für Ihre Marktplatz- oder LMS-Integration optimiert sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie in Minuten ansprechende Social-Media-Videos und Clips

Produzieren Sie schnell überzeugende Social-Media-Inhalte, um Marktplatzprodukte, Schulungen oder die Markenpräsenz zu fördern und Engagement und Traffic zu steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung professioneller KI-Videos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, mühelos professionelle, hochwertige Videos zu erstellen. Unser KI-Videogenerator verwandelt Text in Videos mit realistischen KI-Avataren und beschleunigt so den Inhaltserstellungsprozess erheblich.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen zur Erstellung ansprechender Trainingsvideos?

HeyGen bietet einen intuitiven Tutorial-Videogenerator mit einer Vielzahl vorgefertigter Vorlagen und leistungsstarker Videobearbeitungswerkzeuge. Dies ermöglicht es Ihnen, überzeugende Trainingsvideos und E-Learning-Inhalte effizient zu erstellen.

Kann HeyGen bei der Erstellung fesselnder Marketinginhalte und Produktvideos helfen?

Absolut, HeyGen ist ideal für die Erstellung dynamischer Marketinginhalte und Produktvideos, perfekt für E-Commerce-Produktpräsentationen und Social-Media-Anzeigen. Sie können das Aussehen und die Haptik anpassen, um eine konsistente Markenpräsenz in all Ihren kreativen Ausgaben sicherzustellen.

Unterstützt HeyGen fortschrittliche Funktionen wie Skripterstellung und mehrsprachige Voiceovers?

Ja, HeyGen unterstützt robuste Skripterstellung aus Text und fortschrittliche KI-Sprachgenerator-Funktionen für vielfältige Voiceovers. Unsere Plattform umfasst auch KI-Synchronisation und mehrsprachige Synchronisationsoptionen, um ein globales Publikum zu erreichen und Ihre Videoinhalte mit reichhaltigen Dialogen und Soundeffekten zu bereichern.

