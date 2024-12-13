Erstellen Sie ein dynamisches 1-minütiges Video, das sich an vielbeschäftigte Marktplatzverkäufer richtet, die ihre Online-Präsenz verbessern möchten. Zeigen Sie, wie man Produktbilder und Texte schnell in ansprechende Marketingvideos verwandelt. Der visuelle Stil sollte schnelllebig sein, mit eleganten Übergängen und hervorgehobenen Texten auf dem Bildschirm, ergänzt durch ein energisches, professionelles Voiceover, das mühelos mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wird, und zeigen Sie ihnen, wie sie zu einem Top-Marktplatz-Verkäufer-Videoersteller werden können.

Video Generieren