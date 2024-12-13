Marketing-Video-Maker: Erstellen Sie schnell ansprechende Inhalte

Erstellen Sie mühelos beeindruckende Marketingvideos für soziale Medien mit unserem Drag-and-Drop-Editor und steigern Sie Ihre Marke.

Erstellen Sie ein 30-sekündiges Marketingvideo, das zeigt, wie einfach es für Kleinunternehmer ist, einen Marketing-Video-Maker zu nutzen. Zielgruppe sind vielbeschäftigte Unternehmer, die schnell professionellen Inhalt benötigen. Der visuelle Stil sollte sauber und intuitiv sein und die Verwendung von vorgefertigten Vorlagen und Szenen demonstrieren, begleitet von einem begeisterten Voiceover.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges ansprechendes Promo-Video für soziale Medien, das sich an digitale Vermarkter richtet, die ihre Kampagnenpräsenz steigern möchten. Verwenden Sie einen dynamischen und visuell ansprechenden Stil mit AI-Avataren, die Schlüsselbotschaften übermitteln, unterstützt von einem professionellen, aber freundlichen Audiotrack.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Marketingvideo, das zeigt, wie man Marketingvideoinhalte mit konsistenter Markenbildung erstellt. Dieses Video sollte sich an Marketingteams und größere Unternehmen richten, die sich auf Markenidentität konzentrieren. Der visuelle und akustische Stil sollte elegant, geschäftlich und autoritativ sein, wobei Text-zu-Video vom Skript verwendet wird, um die Genauigkeit der Markenbotschaft in allen Inhalten sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 30-sekündiges inspirierendes Marketingvideo für Unternehmer, das die Geschwindigkeit und Qualität der Produktion verschiedener Marketingvideos hervorhebt. Der visuelle Stil sollte schnell und energiegeladen sein, gepaart mit einem aufmunternden Hintergrundtrack und kraftvoller Voiceover-Generierung.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Marketing-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Marketingvideos, die Aufmerksamkeit erregen und Engagement für Ihr Unternehmen fördern, ohne dass Vorkenntnisse erforderlich sind.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter "Videovorlagen" oder beginnen Sie von Grund auf neu. Unsere vielfältigen "Vorlagen & Szenen" sind perfekt für jede Marketingkampagne.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte hinzu
Geben Sie Ihr Skript ein und nutzen Sie unsere Funktion "Text-zu-Video vom Skript", um Text in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln. Verbessern Sie Ihre Erzählung mit dem "AI-Sprachgenerator" für natürlich klingende Audioinhalte.
3
Step 3
Anpassen und Markenbildung
Passen Sie Ihr Video an, um es mit Ihrer "konsistenten Markenbildung" in Einklang zu bringen, indem Sie Farben, Schriftarten und Ihr Logo anpassen. Nutzen Sie "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)", um ein einheitliches Erscheinungsbild in all Ihren Inhalten zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Marketingvideo
Schließen Sie Ihr Projekt ab und exportieren Sie hochwertige "Marketingvideos" in verschiedenen Formaten. Optimieren Sie Ihr Ergebnis einfach mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" für verschiedene Plattformen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfolg präsentieren

Bauen Sie Vertrauen und Glaubwürdigkeit auf, indem Sie Kundenreferenzen in wirkungsvolle, ansprechende AI-gestützte Videonarrative verwandeln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung von Marketingvideos?

HeyGen dient als intuitiver Marketing-Video-Maker, der es Ihnen ermöglicht, Marketingvideos mit bemerkenswerter Leichtigkeit zu erstellen. Sie können eine Vielzahl von Videovorlagen und AI-Avataren nutzen, um schnell hochwertige Inhalte zu produzieren.

Kann HeyGen meinem Unternehmen helfen, professionelle Videoanzeigen zu erstellen?

Ja, HeyGen befähigt Sie, professionelle Videoanzeigen und Promo-Videos für verschiedene Plattformen zu erstellen. Funktionen wie Branding-Kontrollen und der Zugriff auf eine Medienbibliothek mit Stock-Assets sorgen für konsistente Markenbildung in all Ihren Inhalten.

Welche AI-gestützten Funktionen bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen integriert fortschrittliche AI-Bearbeitung, um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren, einschließlich Text-zu-Video-Funktionen und einem AI-Sprachgenerator. Dies ermöglicht die effiziente Erstellung dynamischer animierter Videoinhalte.

Ist HeyGen geeignet für kleine Unternehmen, die ihre Präsenz in sozialen Medien verbessern möchten?

Absolut, HeyGen ist eine ideale Lösung für kleine Unternehmen, die ihr Engagement in sozialen Medien steigern möchten. Der benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Editor und die Möglichkeit zur Anpassung des Seitenverhältnisses machen es einfach, ansprechende Inhalte für jede Plattform zu erstellen.

