Der ultimative Marketing-Video-Generator

Erstellen Sie in wenigen Minuten wirkungsvolle Marketing-Videos. Nutzen Sie unsere Vorlagen und Szenen, um Ihr Publikum zu fesseln und Ergebnisse zu erzielen.

Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein dynamisches 45-sekündiges Erklärvideo, das ein neues Produkt vorstellt und sich an Kleinunternehmer richtet. Der visuelle Stil sollte modern, sauber und grafisch reichhaltig sein, mit fesselnden Animationen, ergänzt durch ein energisches, professionelles Voiceover, das mühelos mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript generiert wird, um ein kraftvolles Marketing-Video zu erstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine überzeugende 30-sekündige Social-Media-Anzeige, die auf digitale Vermarkter abzielt, die eine erhöhte Plattform-Interaktion suchen. Dieses Video sollte schnelllebig und visuell auffällig mit lebendigen Farben sein und für die mobile Ansicht optimiert werden, indem HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis verwendet werden. Ein benutzerdefinierter AI-Avatar liefert eine prägnante, überzeugende Botschaft, um AI-Marketing-Videos zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein authentisches 60-sekündiges Kundenreferenzvideo, das darauf abzielt, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen. Der visuelle Stil sollte warm und einladend sein, mit einem echten benutzerdefinierten AI-Avatar, der direkt zum Publikum spricht, unterstützt von einem freundlichen, glaubwürdigen Voiceover, das durch HeyGens Voiceover-Generierung erstellt wird, um als effektiver Marketing-Video-Generator zu dienen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein klares 90-sekündiges Anleitungsvideo, das eine neue Softwarefunktion für neue Benutzer demonstriert, die eine schnelle Einführung benötigen. Der visuelle Stil sollte instruktiv sein, mit präzisen Bildschirmaufnahmen und hervorgehobenen Funktionen, verbessert durch HeyGens Untertitel/Beschriftungen für Barrierefreiheit und Nutzung der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um das gesamte Video-Editor-Erlebnis zu verbessern.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Marketing-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Marketing-Videos mit AI, vom Skript bis zum finalen Render, und begeistern Sie Ihr Publikum auf allen Plattformen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter **Vorlagen** auswählen, um Ihren Videoerstellungsprozess zu starten.
2
Step 2
Fügen Sie AI-Avatare und Assets hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie aus einer Vielzahl von **AI-Avataren** wählen und Ihre Marken-Assets oder Stock-Medien integrieren.
3
Step 3
Wenden Sie Voiceover und Branding an
Erstellen Sie ein überzeugendes **Voiceover** mit Text-zu-Sprache, fügen Sie Untertitel hinzu und wenden Sie die einzigartigen Farben und das Logo Ihrer Marke für ein einheitliches Erscheinungsbild an.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre professionellen **Marketing-Videos** mit unserer Funktion zur Größenanpassung und zum Export im Seitenverhältnis, um eine perfekte Bereitstellung auf allen Plattformen zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

Erstellen Sie fesselnde AI-Videos, um Kundenreferenzen effektiv zu präsentieren, Vertrauen aufzubauen und den Produktwert zu demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie ermöglicht HeyGen die Erstellung fesselnder Marketing-Videos?

HeyGen befähigt Sie, wirkungsvolle Marketing-Videos zu erstellen, indem es Text in dynamische Visuals mit AI-Avataren und fortschrittlicher Text-zu-Video-Technologie verwandelt. Unsere Plattform ermöglicht personalisierte Videos, die Ihr Publikum fesseln, und macht HeyGen zu einem leistungsstarken AI-Marketing-Video-Generator.

Kann ich Marketing-Videos mit den spezifischen Assets meiner Marke in HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Marken-Assets wie Logos und Farben mühelos in Ihre Marketing-Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jedes Video perfekt mit Ihrer Markenidentität und Ihrem Stil übereinstimmt.

Welche AI-Tools bietet HeyGen für eine effiziente Produktion von Marketing-Videos?

HeyGen fungiert als fortschrittlicher AI-Video-Editor und bietet Funktionen wie AI-Skriptgenerierung, realistische AI-Avatare und Text-zu-Sprache-Voiceovers. Diese AI-gestützten Tools vereinfachen und beschleunigen den Prozess der Erstellung professioneller Marketing-Videos.

Ist HeyGen eine benutzerfreundliche Plattform zur Erstellung von Social-Media-Videos?

Absolut. HeyGen verfügt über einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor und eine Vielzahl von Vorlagen, die es unglaublich einfach machen, schnell überzeugende Social-Media-Videos zu produzieren. Sie können mühelos Inhalte für verschiedene Plattformen erstellen und anpassen.

