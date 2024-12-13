Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein dynamisches 45-sekündiges Erklärvideo, das ein neues Produkt vorstellt und sich an Kleinunternehmer richtet. Der visuelle Stil sollte modern, sauber und grafisch reichhaltig sein, mit fesselnden Animationen, ergänzt durch ein energisches, professionelles Voiceover, das mühelos mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript generiert wird, um ein kraftvolles Marketing-Video zu erstellen.

Video Generieren