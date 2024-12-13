Marketing Video Academy: Meistern Sie Video-Marketing jetzt

Erweitern Sie Ihre digitalen Marketingfähigkeiten mit unserem umfassenden Videomarketing-Kurs und erstellen Sie mühelos ansprechende Inhalte mit HeyGens AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein inspirierendes 30-sekündiges Video für Content Creator und Indie-Filmemacher, das den vereinfachten Prozess der professionellen Videoproduktion veranschaulicht. Verwenden Sie einen kreativen und schnellen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und Ambient-Musik, begleitet von einer natürlichen, ansprechenden Stimme. Heben Sie hervor, wie HeyGens AI-Avatare vielfältige Charaktere zum Leben erwecken können, ohne Schauspieler zu benötigen, und so ihre kreative Vision umsetzen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein professionelles 60-sekündiges Video für Marketingfachleute und Markenmanager, das zeigt, wie strategische Video-Werbung die Markenbekanntheit erheblich steigern kann. Der visuelle und akustische Stil sollte elegant und geschäftlich sein, mit anspruchsvoller Instrumentalmusik und einer autoritativen Stimme. Zeigen Sie die Kraft, Skripte direkt in polierte Videos umzuwandeln, indem Sie HeyGens Text-to-Video aus Skript-Funktion nutzen, um den kreativen Prozess zu optimieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein lehrreiches und freundliches 30-sekündiges Video für Studenten und Berufsumsteiger, das unsere zugänglichen Marketingkurse zur Beherrschung digitaler Marketingstrategien bewirbt. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und leicht verständlich sein, gepaart mit motivierender Hintergrundmusik und einer warmen, einladenden Stimme. Zeigen Sie, wie HeyGens Voiceover-Generierung das Hinzufügen hochwertiger Erzählungen zu jedem Bildungsinhalt vereinfacht.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie die Marketing Video Academy funktioniert

Meistern Sie die Kunst des Videomarketings und der -produktion mit unserer umfassenden Academy, die darauf ausgelegt ist, Ihre kreative Vision in wirkungsvolle digitale Inhalte zu verwandeln.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Lernpfad
Beginnen Sie mit der Erkundung unserer Videomarketing-Kursmodule, die ein strukturiertes, schrittweises System bieten, um Ihre Reise vom Konzept zur Kampagne zu leiten.
2
Step 2
Erstellen Sie ein überzeugendes Videoskript
Wenden Sie strategische Erkenntnisse aus Ihrem Kurs an, um ein ansprechendes Videoskript zu erstellen, und verwandeln Sie es mühelos in ein dynamisches Video mit HeyGens Text-to-Video aus Skript-Funktion.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle visuelle Elemente hinzu
Heben Sie Ihre Marketingvideos mit polierter Ästhetik hervor, indem Sie lebensechte AI-Avatare integrieren, um Ihre Botschaft zum Leben zu erwecken.
4
Step 4
Exportieren und optimieren Sie für die Verbreitung
Finalisieren Sie Ihre Projekte, indem Sie Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exporte nutzen, um Ihre Inhalte für verschiedene Plattformen anzupassen und so die maximale Reichweite Ihrer digitalen Marketingbemühungen sicherzustellen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie in Minuten ansprechende Social-Media-Videos und -Clips

Produzieren Sie schnell fesselnde Marketingvideos und Social-Media-Clips, um Ihre digitale Marketingpräsenz zu verstärken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Videomarketing-Bemühungen verbessern?

HeyGen ermöglicht es Content Creators, schnell und in großem Maßstab überzeugende Marketingvideos zu produzieren. Seine fortschrittlichen AI-Avatare und Text-to-Video-Funktionen steigern die Markenbekanntheit und optimieren Ihre gesamte Videomarketing-Strategie.

Was ist HeyGens Ansatz für eine effiziente Videoproduktion?

HeyGen vereinfacht den gesamten Videoproduktions-Workflow, indem es ein kreatives Briefing oder ein Videoskript in ein professionelles Video mit einem klaren, schrittweisen System verwandelt. Dies minimiert komplexe Vorproduktionsphasen und beschleunigt die Inhaltserstellung.

Kann HeyGen die Anforderungen an die Unternehmensvideoproduktion unterstützen?

Absolut. HeyGen ist ideal für die Unternehmensvideoproduktion geeignet und bietet anspruchsvolle AI-Avatare sowie robuste Branding-Kontrollen, um Konsistenz zu gewährleisten. Dies ermöglicht es Unternehmen, hochwertige digitale Marketinginhalte zu erstellen, die ihre Marke authentisch repräsentieren.

Ermöglicht HeyGen agile Video-Werbekampagnen?

Ja, HeyGen verbessert die Video-Werbung erheblich, indem es Funktionen wie Größenanpassung des Seitenverhältnisses, Voiceover-Generierung und automatische Untertitel/Captions bietet. Dies stellt sicher, dass Ihre Marketingvideos für verschiedene Plattformen optimiert sind, ohne umfangreiche Bearbeitung, und maximiert Reichweite und Wirkung.

