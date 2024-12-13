HeyGen bietet wesentliche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in all Ihre digitalen Marketing-Videos zu integrieren. Dies gewährleistet eine konsistente visuelle Identität in jedem Stück Video-Marketing-Inhalt und stärkt die Präsenz Ihrer Marke auf dem Markt.