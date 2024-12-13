Marketing-Tutorial-Video: Lernen Sie Digitales Marketing Schnell

Meistern Sie digitales Marketing schnell mit Video-Tutorials. Erstellen Sie mühelos fesselnde Inhalte mit HeyGens leistungsstarken AI-Avataren.

451/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Video-Marketing-Tutorial, das die Grundlagen des Social-Media-Marketings für Unternehmer erkundet, die Online-Kanäle effektiv nutzen möchten. Das Video sollte dynamisch und visuell ansprechend sein, indem es HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzt, um schnell Szenen zu generieren, und verschiedene Stockmedien integriert, um eine lebendige, aufmerksamkeitsstarke Präsentation darüber zu bieten, wie man die Online-Präsenz steigern kann.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 30-sekündiges digitales Marketing-Video-Tutorial über die Grundlagen von SEO, das sich speziell an Anfänger richtet, die die Grundlagen von Websites verstehen möchten. Dieser kurze Leitfaden sollte HeyGens Vorlagen & Szenen für eine strukturierte Optik verwenden und automatisch generierte Untertitel/Captions enthalten, um maximale Klarheit zu gewährleisten, alles präsentiert mit klaren, leicht verständlichen Visuals, die Suchmaschinenoptimierung erklären.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Marketing-Tutorial-Video, das schnelle Tipps zum effektiven E-Mail-Marketing für Marketing-Profis bietet, die sich auf die Optimierung von Konversionen konzentrieren. Das Video sollte einen modernen, klaren visuellen Stil mit einem konversationellen Ton annehmen, HeyGens Größenanpassung & Exporte für Multi-Plattform-Bereitschaft nutzen und fortschrittliche Voiceover-Generierung für eine nuancierte Vermittlung der wichtigsten E-Mail-Strategien einsetzen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Marketing-Tutorial-Videos Funktionieren

Produzieren Sie mühelos fesselnde digitale Marketing-Video-Tutorials, um Ihr Publikum zu bilden und Ihre Expertise mit HeyGens intuitiver Plattform zu präsentieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und Ihre Szene
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres Marketing-Tutorial-Video-Skripts. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen", um Ihre Inhalte einfach zu strukturieren und die visuelle Grundlage für Ihre digitale Marketing-Lektion zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren", um Ihre Video-Marketing-Inhalte zu präsentieren. Ihre lebensechten Ausdrücke und natürlichen Bewegungen werden Ihr Publikum fesseln und Ihre Botschaft effektiv vermitteln.
3
Step 3
Wenden Sie Professionelles Branding und Assets an
Verbessern Sie Ihr Tutorial mit benutzerdefinierten "Branding-Kontrollen" wie Ihrem Logo und Ihren Markenfarben. Integrieren Sie unterstützende Visuals aus der Medienbibliothek, um Ihre Social-Media-Marketing-Lektionen hervorzuheben und Konsistenz zu wahren.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Sie Ihr Tutorial
Finalisieren Sie Ihr Lern-Digital-Marketing-Tutorial, indem Sie "Größenanpassung & Exporte" verwenden, um es für verschiedene Plattformen zu optimieren. Ihr professionelles Video ist nun bereit, Ihr Publikum zu bilden und zu fesseln.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie Digitale Marketing-Kurse

.

Skalieren Sie Ihre Bildungsbemühungen, indem Sie umfassende digitale Marketing-Video-Tutorials und Kurse erstellen, um mehr Lernende weltweit mit Experteninhalten zu erreichen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine digitalen Marketing-Video-Tutorials verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, fesselnde digitale Marketing-Video-Tutorials mit realistischen AI-Avataren und Text-zu-Video-Konvertierung aus Ihren Skripten zu erstellen. Dies rationalisiert den Produktionsprozess und ermöglicht es Ihnen, wertvolle Einblicke schnell über verschiedene Online-Kanäle zu teilen.

Was macht HeyGen ideal für Video-Marketing-Strategien?

HeyGen bietet eine robuste Plattform für all Ihre Video-Marketing-Bedürfnisse, von Marketing-Tutorial-Videos bis hin zu Werbeinhalten. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen, integrieren Sie Branding-Kontrollen und passen Sie Videos einfach für verschiedene Plattformen an, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft effektiv ein breiteres Publikum erreicht.

Kann HeyGen die Erstellung von Bildungs-Video-Tutorials zu digitalen Marketing-Themen vereinfachen?

Ja, HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung von Bildungs-Video-Tutorials zu digitalen Marketing-Themen wie SEO oder Social-Media-Marketing erheblich. Konvertieren Sie Ihre detaillierten Skripte in professionelle Videos mit AI-Stimmen und automatischen Untertiteln, um komplexe Konzepte für Ihr Publikum leicht verständlich zu machen.

Wie hilft HeyGen, die Marken-Konsistenz über verschiedene Marketing-Video-Inhalte hinweg zu wahren?

HeyGen bietet wesentliche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in all Ihre digitalen Marketing-Videos zu integrieren. Dies gewährleistet eine konsistente visuelle Identität in jedem Stück Video-Marketing-Inhalt und stärkt die Präsenz Ihrer Marke auf dem Markt.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo