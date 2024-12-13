Marketing-Training-Video-Maker für fesselnde Inhalte
Erstellen Sie mühelos fesselnde Trainings- und Marketingvideos mit KI-Avataren, steigern Sie das Engagement und sparen Sie Zeit.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Business-Trainer und Pädagogen, das die Leistungsfähigkeit von KI-Avataren zur Verbesserung von Schulungsvideos veranschaulicht. Dieses Video sollte einen ansprechenden, charaktergesteuerten visuellen Stil annehmen und verschiedene ausdrucksstarke KI-Avatare zeigen, die wichtige Konzepte präsentieren. Der Ton sollte freundlich und lehrreich sein und demonstrieren, wie die Funktionalität benutzerdefinierter KI-Avatare das Lernen für Teilnehmer personalisieren und interaktiver gestalten kann.
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Werbevideo, das sich an Kleinunternehmer und digitale Vermarkter richtet und zeigt, wie HeyGen als ihr bevorzugter Marketing-Video-Maker dienen kann. Der visuelle Stil sollte dynamisch und schnelllebig sein, mit schnellen Schnitten zwischen verschiedenen Stock-Assets und Szenen, um Vielseitigkeit zu vermitteln. Eine lebhafte, energetische Hintergrundmusik sollte von einer Stimme begleitet werden, die die Einfachheit betont, ansprechende visuelle Inhalte mit der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zu finden und zu integrieren, um wirkungsvolle Werbevideos zu erstellen.
Gestalten Sie ein 2-minütiges technisches Walkthrough-Video für Marketingteams und Barrierefreiheitsbefürworter, das die effektive Nutzung von Untertiteln für alle Marketing-Trainingsvideos detailliert beschreibt. Die visuelle Präsentation sollte sehr informativ sein und klare Bildschirmaufnahmen enthalten, die die automatische Untertitelungsfunktion und Anpassungsoptionen innerhalb von HeyGen hervorheben. Der Ton sollte aus einer detaillierten, erklärenden Stimme bestehen, die Benutzer durch den Untertitel-/Untertitelungsprozess führt und sicherstellt, dass alle Inhalte für ein breiteres Publikum zugänglich und ansprechend sind.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement im Training.
Nutzen Sie KI-gestützte Videos, um das Engagement der Lernenden erheblich zu steigern und die Wissensspeicherung für Ihre Marketing-Trainingsprogramme zu verbessern.
Skalieren Sie Marketing-Trainingsprogramme.
Entwickeln und implementieren Sie schnell eine größere Anzahl von Marketing-Trainingskursen, um effektiv ein globales Publikum von Lernenden zu erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung technischer Videos mit KI?
HeyGen vereinfacht die Erstellung technischer Videos, indem es fortschrittliche KI-Video-Maker-Technologie nutzt, einschließlich KI-Text-zu-Sprache für realistische Voiceovers und die Möglichkeit, benutzerdefinierte KI-Avatare zu erstellen. Dies ermöglicht es den Nutzern, hochwertige Inhalte effizient zu produzieren, ohne komplexe Bearbeitungsfähigkeiten.
Welche Werkzeuge bietet HeyGen für eine einfache Videobearbeitung?
HeyGen bietet einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor sowie eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und Stock-Assets, die den Videoerstellungsprozess für jeden einfach machen. Diese Plattform ist perfekt, um schnell professionelle Marketing- und Schulungsvideos zu erstellen.
Kann HeyGen die Zugänglichkeit und Klarheit von Videos verbessern?
Absolut. HeyGen verbessert die Zugänglichkeit von Videos mit automatischen Untertiteln und bietet robuste Voice-over-Funktionen, die Ihre Inhalte für ein breiteres Publikum verständlich machen. Sie können auch Bildschirmaufnahmen einfügen, um technische Prozesse effektiv zu demonstrieren.
Für welche Arten von Marketingvideos ist HeyGen ideal?
HeyGen dient als umfassende Videoerstellungsplattform, die ideal für die Produktion verschiedener Marketingvideos ist, einschließlich fesselnder Erklärvideos, dynamischer Werbevideos und informativer Social-Media-Videos. Es ist ein leistungsstarker Marketing-Video-Maker für unterschiedliche Geschäftsbedürfnisse.