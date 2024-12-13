Marketing-Training-Video-Maker für fesselnde Inhalte

Erstellen Sie mühelos fesselnde Trainings- und Marketingvideos mit KI-Avataren, steigern Sie das Engagement und sparen Sie Zeit.

Entwickeln Sie einen 1-minütigen Video-Leitfaden für neue Nutzer des Marketing-Training-Video-Makers, der zeigt, wie man ein geschriebenes Skript effizient in ein vollständiges Video umwandelt. Die Zielgruppe sind Marketingfachleute, die die Erstellung von Inhalten optimieren möchten. Visuell sollte das Video sauber und tutorialartig sein, mit klaren Hervorhebungen der Benutzeroberfläche auf dem Bildschirm. Der Ton sollte eine prägnante, professionelle Stimme haben, die die Zuschauer durch den Text-zu-Video-Prozess vom Skript führt und die zeitsparenden Vorteile betont.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Business-Trainer und Pädagogen, das die Leistungsfähigkeit von KI-Avataren zur Verbesserung von Schulungsvideos veranschaulicht. Dieses Video sollte einen ansprechenden, charaktergesteuerten visuellen Stil annehmen und verschiedene ausdrucksstarke KI-Avatare zeigen, die wichtige Konzepte präsentieren. Der Ton sollte freundlich und lehrreich sein und demonstrieren, wie die Funktionalität benutzerdefinierter KI-Avatare das Lernen für Teilnehmer personalisieren und interaktiver gestalten kann.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Werbevideo, das sich an Kleinunternehmer und digitale Vermarkter richtet und zeigt, wie HeyGen als ihr bevorzugter Marketing-Video-Maker dienen kann. Der visuelle Stil sollte dynamisch und schnelllebig sein, mit schnellen Schnitten zwischen verschiedenen Stock-Assets und Szenen, um Vielseitigkeit zu vermitteln. Eine lebhafte, energetische Hintergrundmusik sollte von einer Stimme begleitet werden, die die Einfachheit betont, ansprechende visuelle Inhalte mit der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zu finden und zu integrieren, um wirkungsvolle Werbevideos zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 2-minütiges technisches Walkthrough-Video für Marketingteams und Barrierefreiheitsbefürworter, das die effektive Nutzung von Untertiteln für alle Marketing-Trainingsvideos detailliert beschreibt. Die visuelle Präsentation sollte sehr informativ sein und klare Bildschirmaufnahmen enthalten, die die automatische Untertitelungsfunktion und Anpassungsoptionen innerhalb von HeyGen hervorheben. Der Ton sollte aus einer detaillierten, erklärenden Stimme bestehen, die Benutzer durch den Untertitel-/Untertitelungsprozess führt und sicherstellt, dass alle Inhalte für ein breiteres Publikum zugänglich und ansprechend sind.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Marketing-Training-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde und effektive Marketing-Trainingsvideos, die Ihr Publikum informieren und die Kommunikation Ihrer Marke verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Video-Grundlage
Beginnen Sie entweder mit der Auswahl einer vorgefertigten Vorlage oder generieren Sie ein Skript mit dem KI-Skriptgenerator, um Ihre Trainingsinhalte zu skizzieren.
2
Step 2
Anpassen mit visuellen Elementen und Charakteren
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie ansprechende visuelle Elemente aus der Medienbibliothek hinzufügen und aus einer Vielzahl von KI-Avataren auswählen, um Ihr Training zu präsentieren.
3
Step 3
Erstellen Sie professionelle Voice-overs und Untertitel
Verwandeln Sie Ihr Skript in natürlich klingende Voice-overs mit KI-Text-zu-Sprache und fügen Sie automatisch genaue Untertitel für Zugänglichkeit und Klarheit hinzu.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Ihres Trainings
Finalisieren Sie Ihr Marketing-Trainingsvideo und exportieren Sie es einfach mit optimierten Seitenverhältnissen für nahtloses Teilen über Plattformen hinweg.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie schnelle Marketing-Trainingsclips

.

Erstellen Sie schnell überzeugende Kurzvideos und Clips, die sich perfekt eignen, um fokussiertes Marketing-Training zu liefern oder Kurse in sozialen Medien zu bewerben.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung technischer Videos mit KI?

HeyGen vereinfacht die Erstellung technischer Videos, indem es fortschrittliche KI-Video-Maker-Technologie nutzt, einschließlich KI-Text-zu-Sprache für realistische Voiceovers und die Möglichkeit, benutzerdefinierte KI-Avatare zu erstellen. Dies ermöglicht es den Nutzern, hochwertige Inhalte effizient zu produzieren, ohne komplexe Bearbeitungsfähigkeiten.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen für eine einfache Videobearbeitung?

HeyGen bietet einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor sowie eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und Stock-Assets, die den Videoerstellungsprozess für jeden einfach machen. Diese Plattform ist perfekt, um schnell professionelle Marketing- und Schulungsvideos zu erstellen.

Kann HeyGen die Zugänglichkeit und Klarheit von Videos verbessern?

Absolut. HeyGen verbessert die Zugänglichkeit von Videos mit automatischen Untertiteln und bietet robuste Voice-over-Funktionen, die Ihre Inhalte für ein breiteres Publikum verständlich machen. Sie können auch Bildschirmaufnahmen einfügen, um technische Prozesse effektiv zu demonstrieren.

Für welche Arten von Marketingvideos ist HeyGen ideal?

HeyGen dient als umfassende Videoerstellungsplattform, die ideal für die Produktion verschiedener Marketingvideos ist, einschließlich fesselnder Erklärvideos, dynamischer Werbevideos und informativer Social-Media-Videos. Es ist ein leistungsstarker Marketing-Video-Maker für unterschiedliche Geschäftsbedürfnisse.

