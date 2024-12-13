Ihr Marketingstrategie-Video-Generator für schnelles Wachstum

Steigern Sie Ihre Marketingstrategie mit AI. Verwandeln Sie mühelos Skripte in professionellen Videoinhalt in Minuten mit fortschrittlicher Text-zu-Video-aus-Skript-Technologie.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video, das sich an Marketingfachleute richtet, die ihren Videoproduktions-Workflow mit einem AI-Video-Generator optimieren möchten. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit klaren Grafiken und einer anspruchsvollen, autoritativen Stimme. Heben Sie die Effizienz und den Einfluss der Nutzung von HeyGens "AI-Avataren" hervor, um hochwertige Videos für verschiedene Marketingkampagnen zu produzieren und dabei Zeit und Ressourcen zu sparen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein fesselndes 60-sekündiges Produktpräsentationsvideo für E-Commerce-Marken, die die Produktvorteile lebhaft demonstrieren möchten. Verwenden Sie einen dynamischen, produktfokussierten visuellen Stil mit fesselnden Animationen und einer warmen, überzeugenden Stimme, die potenzielle Kunden anspricht. Betonen Sie, wie HeyGens fortschrittliche "Voiceover-Generierung" perfekt synchronisierte und emotional ansprechende Erzählungen ermöglicht, die den gesamten Marketingvideo-Inhalt verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein informatives 50-sekündiges Bildungs-Video für Content-Ersteller und digitale Vermarkter, die umfassende Marketingstrategien entwickeln. Der visuelle Ansatz sollte klar, grafikreich und leicht verständlich sein, gepaart mit einer ruhigen und lehrreichen Stimme. Veranschaulichen Sie die Einfachheit und Kraft, ein geschriebenes Skript mit HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion in ein professionelles Video zu verwandeln, um komplexe strategische Konzepte zugänglich und ansprechend zu machen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Marketingstrategie-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Marketingstrategie in überzeugende Videoinhalte mit AI-gestützten Erstellungs- und Anpassungstools, perfekt für jede Kampagne.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Strategie-Video
Beginnen Sie, indem Sie Ihre Marketingstrategie als Text eingeben. Unser Marketingstrategie-Video-Generator nutzt AI, um Ihr Skript in ein dynamisches Video zu verwandeln, indem er HeyGens Text-zu-Video-Fähigkeiten nutzt.
2
Step 2
Passen Sie das Erscheinungsbild Ihrer Marke an
Wählen Sie aus anpassbaren Videovorlagen und integrieren Sie die einzigartige Identität Ihrer Marke mit HeyGens Branding-Kontrollen für eine konsistente visuelle Anziehungskraft.
3
Step 3
Verbessern Sie mit AI-Funktionen
Erhöhen Sie die Qualität Ihres Videos, indem Sie realistische AI-Avatare hinzufügen. Bereichern Sie Ihre Marketingvideoinhalte mit dynamischen Elementen aus unserer umfangreichen Medienbibliothek.
4
Step 4
Exportieren Sie zur Verteilung
Finalisieren Sie Ihr Video mit automatischen Untertiteln und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für die nahtlose Bereitstellung über alle Ihre Marketingkanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

.

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in dynamische AI-Videos, die Vertrauen aufbauen, Wert demonstrieren und die Glaubwürdigkeit Ihrer Marke stärken.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Marketingvideoinhalte mit kreativen Elementen verbessern?

HeyGen ermöglicht die Inhaltserstellung für Marketingkampagnen durch anpassbare Videovorlagen und eine breite Palette von Animationen. Sie können mühelos ansprechende Marketingvideoinhalte mit professionellen Voiceovers erstellen und die Konsistenz der Markenidentität sicherstellen.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung von Marketingstrategie-Videos?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der Textvorgaben in überzeugende Videos mit realistischen AI-Avataren verwandelt. Dies vereinfacht Ihren Workflow zur Erstellung von Marketingstrategie-Videos und ermöglicht eine schnelle Videoproduktion ohne komplexe Videobearbeitungswerkzeuge.

Wie unterstützt HeyGen vielfältige Marketingkampagnen über verschiedene Marketingkanäle hinweg?

HeyGen unterstützt vielfältige Marketingkampagnen, indem es eine schnelle Videoproduktion ermöglicht, die für verschiedene Marketingkanäle anpassbar ist. Zu den Funktionen gehören Größenanpassung des Seitenverhältnisses und eine umfangreiche Medienbibliothek, die sicherstellt, dass Ihr Inhalt immer optimiert ist.

Kann HeyGen helfen, die Markenidentität zu wahren, während Marketingvideoinhalte in großem Maßstab produziert werden?

Ja, HeyGen priorisiert Ihre Markenidentität durch umfassende Branding-Kontrollen, die eine konsistente Verwendung von Logos und Farben über alle Marketingvideoinhalte hinweg ermöglichen. Dies ermöglicht eine effiziente Inhaltserstellung in großem Maßstab und stellt sicher, dass jedes Video perfekt zu Ihrer Marke passt.

