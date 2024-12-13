Der ultimative Marketing-Präsentationsvideo-Maker

Erstellen Sie ansprechende Videopräsentationen mit realistischen AI-Avataren, sparen Sie Zeit und personalisieren Sie Ihre Markenbotschaft mühelos.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein elegantes 30-sekündiges Marketingvideo, das sich an Marketingfachleute und Startups richtet und die einzigartigen Verkaufsargumente eines Produkts durch einen professionellen AI-Avatar hervorhebt. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und dynamisch sein, wobei ein AI-Avatar die wichtigsten Botschaften mit einem selbstbewussten Ton vermittelt und die AI-Avatare von HeyGen für eine konsistente Markenrepräsentation nutzt.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein informatives 60-sekündiges Erklärvideo, das für Produktmanager oder Pädagogen konzipiert ist und eine komplexe Funktion oder ein Konzept vereinfacht. Der visuelle Stil sollte freundlich und sauber sein, mit hilfreichen Animationen, während der Ton eine fesselnde Sprachsynthese bietet, die Ihr Skript effektiv in eine dynamische Erzählung verwandelt, indem Sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen nutzen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein fesselndes 15-sekündiges Social-Media-Video, das sich an Content-Ersteller und Social-Media-Marketer richtet und dazu dient, einen Blitzverkauf oder ein neues Event anzukündigen. Der visuelle und akustische Stil sollte trendig und visuell ansprechend sein, indem vielfältige Stockmedien aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen integriert werden, gepaart mit einer überzeugenden Sprachsynthese, um sofort Aufmerksamkeit zu erregen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Marketing-Präsentationsvideo-Maker funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Marketingbotschaften mühelos in ansprechende Videopräsentationen und erstellen Sie professionellen Inhalt, der die Aufmerksamkeit Ihres Publikums fesselt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen wählen, um schnell den Rahmen für Ihre Marketingpräsentation zu setzen, oder starten Sie mit einer leeren Leinwand.
2
Step 2
Fügen Sie Ihren Inhalt hinzu
Integrieren Sie Ihre Marketingbotschaft, indem Sie Text zu Ihren Szenen hinzufügen. Verbessern Sie Ihre Präsentation mit einem AI-Avatar, der Ihr Skript vorträgt und Ihr Publikum anspricht.
3
Step 3
Branding anwenden & verfeinern
Personalisieren Sie Ihr Video mit Branding-Kontrollen, indem Sie Ihr Logo und Ihre bevorzugten Farben hinzufügen, um eine konsistente Markenidentität in all Ihren Marketingpräsentationen zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre Videopräsentation
Erstellen Sie Ihr finales Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für unterschiedliche Plattformen geeignet sind, bereit, Ihre kraftvolle Marketingpräsentation mit Ihrem Zielpublikum zu teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

Erstellen Sie wirkungsvolle AI-Videos, um authentische Kundenerfolgsgeschichten zu teilen und Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihre Marke aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Marketingvideos vereinfachen?

HeyGen, als fortschrittlicher AI-Videogenerator, vereinfacht die Erstellung von Marketingvideos, indem es Skripte mühelos in professionellen Inhalt verwandelt. Seine intuitive Plattform und gebrauchsfertige Vorlagen ermöglichen es Ihnen, schnell ansprechende Marketingvideos zu produzieren, ohne komplexe Bearbeitung.

Welche Funktionen machen HeyGen ideal für Videopräsentationen?

HeyGen ist perfekt für Videopräsentationen, da es realistische AI-Avatare und Text-zu-Sprache-Funktionen bietet, die Ihr Publikum fesseln. Sie können mühelos dynamische Videopräsentationen mit fesselnden Erzählungen und visuellen Elementen erstellen, um Ihre Botschaft effektiv zu vermitteln.

Unterstützt HeyGen individuelles Branding für Marketingvideos?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Marketingvideos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können Vorlagen mit Ihrem Logo, Ihren Markenfarben anpassen und Ihre eigenen Medien integrieren, sodass jedes Video unverwechselbar Ihres ist.

Wie schnell kann ich mit HeyGen hochwertige Videos produzieren?

Mit dem AI-gestützten Video-Maker von HeyGen können Sie in wenigen Minuten hochwertige Videos aus einfachem Text erstellen. Sein effizienter Arbeitsablauf, kombiniert mit vorgefertigten Vorlagen und automatischer Sprachsynthese, beschleunigt Ihren Videoerstellungsprozess erheblich.

