Marketing-Präsentationsvideo-Generator: Erstellen Sie schnell fesselnde Videos

Verwandeln Sie Ihre Marketingbotschaften in fesselnde Videos mit professionellen AI-Avataren, die Ihr Publikum begeistern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein prägnantes 30-sekündiges AI-Video für Social-Media-Marketer, das einen schnellen Marketing-Tipp oder Trick bietet. Das Video benötigt einen schnellen, visuell ansprechenden Stil mit dynamischem On-Screen-Text, der HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzt, um ihre Ideen effizient in überzeugende Videoinhalte zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges informatives Video, das sich an Technologieunternehmen richtet, die komplexe Softwarefunktionen oder -updates erklären möchten. Die Ästhetik sollte sauber und professionell sein, mit einem AI-Avatar, der die Informationen in einem klaren und autoritativen Ton präsentiert und HeyGens AI-Avatare demonstriert, um eine fesselnde Präsentation zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein lebendiges 20-sekündiges Promo-Video für E-Commerce-Marken, das einen Blitzverkauf oder ein zeitlich begrenztes Angebot ankündigt. Dieses Marketing-Video sollte energiegeladen und auffällig sein, mit einem mitreißenden Musiktrack und einem starken Call-to-Action, der zeigt, wie HeyGens Voiceover-Generierung sofort professionelle Erzählungen zu ihren Videos hinzufügen kann, um ihre Verkaufskampagnen zu verstärken.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

So funktioniert Ihr Marketing-Präsentationsvideo-Generator

Verwandeln Sie mühelos Ihre Marketingideen in überzeugende Videopräsentationen mit einem intuitiven AI-Video-Generator, der auf Geschwindigkeit und Wirkung ausgelegt ist.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von vorne
Beginnen Sie Ihre Videoproduktion, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen wählen oder mit einer leeren Leinwand starten, um Ihre Marketingpräsentation von Grund auf zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript und AI-Avatare hinzu
Fügen Sie Ihr Skript ein, um lebensechte AI-Voiceovers zu generieren, und integrieren Sie anpassbare AI-Avatare, um Ihre Botschaft mit Wirkung und Persönlichkeit zu übermitteln.
3
Step 3
Passen Sie mit Stock-Medien und Branding an
Durchsuchen Sie unsere umfangreiche Medienbibliothek, um relevante Stockfotos und -videos hinzuzufügen, und wenden Sie die einzigartigen Farben und das Logo Ihrer Marke an, um ein konsistentes, professionelles Erscheinungsbild zu erzielen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr professionelles Video
Finalisieren Sie Ihre Marketing-Video-Präsentation und exportieren Sie sie in Ihrem gewünschten Format und Seitenverhältnis, bereit zur Verbreitung auf all Ihren Plattformen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

Entwickeln Sie kraftvolle AI-Videos, um Kundenreferenzen und Fallstudien hervorzuheben, Vertrauen aufzubauen und den Produktwert zu demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Videoproduktion für Marketing-Präsentationen vereinfachen?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung professioneller Marketing-Präsentationsvideos durch einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor und eine Vielzahl anpassbarer Vorlagen. Dieser AI-Video-Generator ermöglicht es Nutzern, ansprechende Inhalte effizient zu produzieren, selbst ohne umfangreiche Videoerfahrung.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen für professionelle Videos?

HeyGen bietet robuste kreative Funktionen, die es Nutzern ermöglichen, professionelle Videos mühelos zu erstellen. Sie können Animationen, Übergänge und eine umfassende Stock-Medienbibliothek nutzen, um Ihre Videoinhalte zu verbessern und ein hochwertiges Finish zu erzielen, was es zu einem ausgezeichneten AI-Video-Maker macht.

Kann ich mit HeyGens AI Videos nur aus Text generieren?

Ja, HeyGens leistungsstarker AI-Video-Generator ermöglicht es Ihnen, Text mühelos in überzeugende Videos zu verwandeln. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGen nutzt seine AI-Text-zu-Sprache-Fähigkeiten, um fesselnde Voiceovers und visuelle Inhalte zu erstellen, was Ihren Content-Erstellungsprozess vereinfacht.

Unterstützt HeyGen AI-Avatare für vielfältige Videoinhalte?

Absolut, HeyGen bietet eine Vielzahl realistischer AI-Avatare, die als Ihre On-Screen-Präsentatoren für vielfältige Videoinhalte, einschließlich Marketingvideos und Präsentationen, fungieren können. Diese sprechenden Kopf-Avatare erwecken Ihre Skripte zum Leben und machen Ihre Videos dynamischer und ansprechender für Ihr Publikum.

