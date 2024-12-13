Marketing-Übersicht Video-Generator für Geschäftswachstum

Erstellen Sie mühelos überzeugende Marketing-Übersichten mit vorgefertigten Videovorlagen und Szenen, um Ihren Videoerstellungsprozess zu beschleunigen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Steigern Sie Ihre Präsenz in den sozialen Medien mit einem dynamischen 45-Sekunden-Video, das sich an Social-Media-Marketer und Content-Ersteller richtet und zeigt, wie die umfangreichen Videovorlagen von HeyGen die Markenbemühungen beschleunigen können. Präsentieren Sie eine visuell ansprechende und moderne Ästhetik mit schnellen Schnitten, lebendigen Farben und einem energetischen Hintergrundtrack, ergänzt durch eine freundliche AI-Stimme, die die Kraft der Anpassung vorgefertigter Vorlagen und Szenen für eine konsistente Markenbotschaft veranschaulicht.
Beispiel-Prompt 2
Für Unternehmensschulungen und E-Learning-Entwickler erstellen Sie ein umfassendes 90-Sekunden-Video, das die Nützlichkeit der AI-Avatare von HeyGen bei der Bereitstellung von Schulungsmodulen demonstriert. Der visuelle und akustische Stil sollte hochprofessionell und ansprechend sein, mit klaren, gut strukturierten Demonstrationen der Avatar-Anpassung, einer autoritativen AI-Stimme, die komplexe Themen erzählt, und subtiler Hintergrundmusik, die betont, wie die AI-Avatare von HeyGen die Lernretention und das Engagement verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein spritziges 30-Sekunden-Video für digitale Marketer und Kleinunternehmer, das sich auf die Vielseitigkeit von HeyGen für die schnelle Videoproduktion auf mehreren Plattformen konzentriert. Dieses Video sollte einen schnellen und lebendigen visuellen Stil mit modernen Motion Graphics annehmen, mit einem eingängigen Jingle und einer ansprechenden AI-Stimme, die explizit veranschaulicht, wie einfach es ist, Inhalte für verschiedene Seitenverhältnisse mit der Funktion zur Größenanpassung und dem Export von HeyGen anzupassen, perfekt für Social-Media-Kampagnen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Marketing-Übersicht Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie schnell professionelle Marketing-Übersichtsvideos mit AI, optimieren Sie Ihre Inhaltsproduktion und verstärken Sie die Botschaft Ihrer Marke effektiv.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Fügen Sie Ihren Marketing-Übersichtstext ein. Die Text-zu-Video-Funktion unserer Plattform verwandelt Ihre Inhalte mühelos in eine visuelle Geschichte, unterstützt durch Text-zu-Video-AI.
2
Step 2
Wählen Sie Visuals & Avatare
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Videovorlagen, um das perfekte Aussehen und Gefühl für Ihre Marketing-Übersicht zu etablieren.
3
Step 3
Fügen Sie Ihr Branding & Ihre Stimme hinzu
Verbessern Sie die Professionalität Ihres Videos, indem Sie Branding-Kontrollen nutzen, um das Logo und die benutzerdefinierten Farben Ihres Unternehmens zu integrieren.
4
Step 4
Exportieren für die Verteilung
Finalisieren Sie Ihr hochwertiges Video mit Optionen zur Größenanpassung und zum Exportieren, um es nahtlos für verschiedene Social-Media-Plattformen vorzubereiten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

.

Erstellen Sie wirkungsvolle Kundenreferenzvideos, die Vertrauen aufbauen, Wert demonstrieren und die Glaubwürdigkeit Ihrer Marke stärken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos aus Text?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, Skripte mühelos in ansprechende AI-Videos zu verwandeln. Unsere fortschrittliche Text-zu-Video-AI-Technologie generiert lebensechte AI-Avatare und synthetisiert natürliche Voiceovers, wodurch der gesamte Videoproduktionsprozess effizient optimiert wird.

Kann ich die Identität meiner Marke in die von HeyGen generierten Videos integrieren?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, spezifische Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Ihre AI-Videos eine konsistente und professionelle Markenpräsenz für Ihr Unternehmensmarketing aufrechterhalten.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effizienten AI-Tool für Videomarketing?

HeyGen steigert die Effizienz mit einer robusten Suite von Funktionen, darunter anpassbare Videovorlagen, ein AI-Voice-Generator und eine umfangreiche Medienbibliothek. Diese Tools ermöglichen die schnelle Erstellung von Marketing-Übersichtsvideos und verschiedenen AI-Videos ohne komplexe Videobearbeitung.

Wie funktioniert die AI-Avatar- und Sprachgenerierungstechnologie von HeyGen?

HeyGen nutzt modernste AI-Technologie, um realistische AI-Avatare zu erstellen, die Ihr Skript mit natürlichen Ausdrücken und Gesten präsentieren können. In Kombination mit fortschrittlicher AI-Sprachgenerierung ermöglicht diese Fähigkeit eine nahtlose Text-zu-Video-Produktion, die professionelle Videoproduktion für alle zugänglich macht.

