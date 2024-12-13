Marketing-Erklärvideo-Maker für fesselnde Inhalte

Erstellen Sie mühelos fesselnde animierte Erklärvideos mit HeyGens leistungsstarker Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript für Ihre Marketingkampagnen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Erklärvideo für Kleinunternehmer und digitale Vermarkter, das einen schnellen Tipp für das Engagement in sozialen Medien demonstriert. Das Video sollte schnelle, farbenfrohe Motion Graphics mit einer lebhaften, energetischen Sprachausgabe enthalten, die durch automatische Untertitel/Captioning ergänzt wird, um die Reichweite über Plattformen hinweg zu maximieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Stück, das sich an allgemeine Verbraucher richtet und einen neuen Online-Service auf freundliche und zugängliche Weise erklärt. Der visuelle Stil sollte einen ansprechenden AI-Avatar zeigen, der die Informationen präsentiert, ergänzt durch relevante Medienbibliothek-/Stock-Unterstützungsvisuals, um die wichtigsten Vorteile zu veranschaulichen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein 50-sekündiges Marketing-Erklärvideo für Marketingteams und Kreativagenturen vor, das sich auf die einzigartigen Verkaufsargumente eines Markenservices konzentriert. Das Video sollte ein modernes, minimalistisches Design mit benutzerdefinierten Markenelementen und einer anspruchsvollen Sprachausgabe annehmen, um nahtlose Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporte für verschiedene Vertriebskanäle zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Marketing-Erklärvideo-Maker funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Ideen mühelos in fesselnde Marketing-Erklärvideos mit einer AI-Videoplattform. Erstellen Sie überzeugende Inhalte in nur vier einfachen Schritten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Erklärvideo-Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung oder dem Einfügen Ihres Skripts. Unsere Plattform nutzt den Text-zu-Video-Erstellungsprozess, um die Grundlage für Ihr Erklärvideo aus dem Skript zu schaffen.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente mit AI-Avataren
Wählen Sie aus verschiedenen Szenen und bereichern Sie Ihr Video mit leistungsstarken AI-Avataren, um Ihre Marke oder Botschaft dynamisch zu repräsentieren und Ihre Inhalte einzigartig zu machen.
3
Step 3
Fügen Sie Sprachausgaben und Branding hinzu
Fügen Sie professionelle AI-Sprachausgaben mit unserer Sprachausgabe-Generierungsfunktion hinzu, um Ihr Skript zu erzählen. Passen Sie Ihr Video weiter mit Branding-Kontrollen für ein einheitliches Erscheinungsbild an.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Exportieren Sie Ihr finales Erklärvideo, optimiert für verschiedene Plattformen wie Social-Media-Videos, mit Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporten für maximale Wirkung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

Entwickeln Sie überzeugende Erklärvideos, die den Erfolg von Kunden hervorheben, Vertrauen aufbauen und den Produktwert effektiv demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Marketing-Erklärvideos?

HeyGens AI-Videoplattform vereinfacht die Erstellung von fesselnden Marketing-Erklärvideos durch ihre benutzerfreundliche Oberfläche. Sie können aus einer Vielzahl von Erklärvideo-Vorlagen wählen und diese mit Ihrem Inhalt anpassen, was den Text-zu-Video-Erstellungsprozess effizient und kreativ macht.

Kann ich Erklärvideo-Vorlagen mit einzigartigen AI-Avataren und Sprachausgaben anpassen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Erklärvideo-Vorlagen umfassend anzupassen. Sie können aus verschiedenen AI-Avataren wählen und natürliche AI-Sprachausgaben generieren, um sicherzustellen, dass Ihre animierten Erklärvideos perfekt mit Ihrer Marke und Botschaft übereinstimmen.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von animierten Erklärvideos?

HeyGen bietet robuste Funktionen, darunter einen Drag-and-Drop-Editor, umfassende Branding-Kontrollen für Logos und Farben sowie eine reichhaltige Medienbibliothek. Diese Tools helfen Ihnen, professionelle animierte Erklärvideos für Produktdemos, Social-Media-Videos und mehr zu produzieren.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung verschiedener Arten von Erklärvideos über das Marketing hinaus?

Absolut. Über Marketing-Erklärvideos hinaus ist HeyGen eine vielseitige AI-Videoplattform, die sich perfekt für die Erstellung von internen Kommunikationsvideos, Produktdemos und verschiedenen Videostilen eignet. Ihre benutzerfreundliche Oberfläche macht sie ideal für jede Marketingstrategie, die überzeugende Videoinhalte erfordert.

