Marketing-Erklärvideo-Generator: Erstellen Sie ansprechende Videos

Verwandeln Sie Ideen schnell in professionelle Erklärvideos mit KI-Voiceover und steigern Sie Ihr Marketing-Engagement.

390/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Werbevideo, das sich an vielbeschäftigte Unternehmer und Startups richtet und die schnelle Erstellung von wirkungsvollem Inhalt zeigt. Verwenden Sie eine saubere, professionelle visuelle Ästhetik mit einem energetischen Hintergrundtrack. Heben Sie die Bequemlichkeit hervor, von anpassbaren Vorlagen & Szenen aus zu starten und Videos sofort aus einem einfachen Text-zu-Video-Skript zu generieren, um Erklärvideo-Software für jedermann zugänglich zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein 60-sekündiges animiertes Erklärvideo vor, das für E-Commerce-Unternehmen und Produktmanager entwickelt wurde, die Produktbeschreibungen klären möchten. Der visuelle und akustische Stil sollte ansprechend und detailliert sein, mit lebendigen Animationen, professionellem Voiceover und präzisen Untertiteln, um wichtige Funktionen hervorzuheben, ergänzt durch reichhaltige Inhalte aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein dynamisches 45-sekündiges Video für digitale Vermarkter und Social-Media-Manager, das zeigt, wie Inhalte für verschiedene Plattformen optimiert werden können. Die Präsentation sollte innovativ und technologisch fortschrittlich sein, mit lebensechten KI-Avataren, die wichtige Punkte präsentieren und die nahtlose Funktion zur Größenanpassung & Export von Seitenverhältnissen für verschiedene Social-Media-Kanäle demonstrieren. Diese KI-Videoplattform ermöglicht es Kreativen, ihre Botschaften mühelos anzupassen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Marketing-Erklärvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Erklärvideos, um Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung zu präsentieren, Marketingbemühungen zu verstärken und die Aufmerksamkeit Ihres Publikums mit unserer intuitiven KI-Videoplattform zu gewinnen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Videovorlagen oder fügen Sie Ihr Skript ein, um Szenen automatisch zu generieren. Hier beginnt Ihr Marketing-Erklärvideo.
2
Step 2
Passen Sie Visuals & Erzählung an
Erwecken Sie Ihre Geschichte zum Leben, indem Sie lebensechte KI-Avatare auswählen. Generieren Sie dynamische Voiceovers aus Ihrem Text, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft mit einem KI-Voiceover ankommt.
3
Step 3
Fügen Sie Branding & Verfeinerungen hinzu
Wenden Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke mit umfassenden Branding-Kontrollen an. Verfeinern Sie Ihr Video weiter mit personalisierten benutzerdefinierten Schriftarten und Texten sowie Untertiteln für Klarheit.
4
Step 4
Exportieren & Teilen Sie Ihr Video
Sobald es fertig ist, exportieren Sie Ihr hochwertiges Marketing-Erklärvideo in verschiedenen Seitenverhältnissen. Teilen Sie es mühelos über Plattformen, um das Engagement zu steigern und Ihre Reichweite zu erweitern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfolg präsentieren

.

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in überzeugende Erklärvideos, um Vertrauen aufzubauen und den Produktwert effektiv zu demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie unterstützt HeyGen die kreative Produktion von Erklärvideos?

HeyGen ist ein leistungsstarker Marketing-Erklärvideo-Generator, der Ideen in visuell beeindruckende Inhalte verwandelt. Unsere KI-Videoplattform bietet eine Vielzahl von Videovorlagen und lebensechten KI-Avataren, die Ihnen helfen, ansprechende und animierte Erklärvideos mühelos zu erstellen, um das Engagement zu steigern.

Welche kreativen Optionen bietet HeyGen zur Anpassung meiner Erklärvideos?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Steuerungsmöglichkeiten zur Anpassung Ihrer Erklärvideos. Sie können benutzerdefinierte Schriftarten anwenden, Branding-Kontrollen für Logos und Farben nutzen und animierte & gebrandete Charaktere integrieren, um perfekt zum ästhetischen Erscheinungsbild Ihrer Marke zu passen.

Kann ich KI-generierte Stimmen und Avatare in meinen HeyGen-Erklärvideos verwenden?

Absolut, HeyGen ist hervorragend darin, Voiceovers mit einer Vielzahl von natürlich klingenden Stimmen zu generieren. Sie können auch lebensechte KI-Avatare einbinden, um Ihre Botschaft zu übermitteln und Ihren Produktbeschreibungen und Marketinginhalten eine dynamische und professionelle Note zu verleihen.

Ist HeyGen ein effizientes Online-Tool zur Erstellung hochwertiger Erklärvideos?

Ja, HeyGen ist als intuitives Online-Tool und Erklärvideo-Software konzipiert. Die Drag-and-Drop-Oberfläche, kombiniert mit Text-zu-Video-Skript-Funktionen und automatischen Untertiteln, vereinfacht den Prozess der schnellen Erstellung professioneller Erklärvideos.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo