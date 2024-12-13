Marketingbewertung Video Maker: Steigern Sie Ihre Kampagnen

Erstellen Sie mühelos professionelle, hochwertige Videodemos für Ihre Marketingbewertungen mit unseren Vorlagen & Szenen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Social-Media-Video für Kleinunternehmer, die ihre Online-Sichtbarkeit schnell verbessern möchten. Der visuelle und akustische Stil sollte energiegeladen, hell und äußerst ansprechend sein, mit fröhlicher Musik und einem freundlichen KI-Avatar, um Videos zu erstellen, die Zuschauer ohne komplexe Bearbeitung fesseln, und zeigen, wie einfach es ist, Schlüsselbotschaften zu kommunizieren.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Videomarketingstück für interne Kommunikationsteams, um bedeutende Unternehmensupdates und Meilensteine zu feiern. Diese Aufforderung erfordert eine moderne, informative und kohärente Markenästhetik, geliefert mit einer klaren, artikulierten Erzählung, die mit HeyGens "Voiceover generation" generiert wird, und nutzt diverse "Templates & scenes", um eine professionelle und wirkungsvolle Botschaft zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie eine umfassende 90-sekündige Videodemonstration für Produktschulungen, die neue Softwarefunktionen ihrer Benutzerbasis präsentieren. Der visuelle Ansatz sollte lehrreich, aber dynamisch sein, animierte Grafiken und Bildschirmaufnahmen einbeziehen, mit automatisch generierten "Untertiteln/Beschriftungen" für Barrierefreiheit und verbessertes Verständnis, unterstützt von einer reichhaltigen "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" für ergänzende visuelle Inhalte, die kurze Clips in detaillierte Erklärungen verwandeln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Marketingbewertung Video Maker funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Marketingdaten und -einblicke mühelos in überzeugende, professionelle Videos, die Leistung und Strategie klar an jedes Publikum kommunizieren.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Grundlage
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von Vorlagen und Szenen, um Ihr Marketingbewertungsvideo-Projekt zu starten und einen professionellen und ansprechenden Ausgangspunkt zu gewährleisten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Daten und Erzählung hinzu
Integrieren Sie Ihre spezifischen Marketingdaten, Einblicke und Botschaften. Laden Sie Fotos, Videos hoch oder nutzen Sie Text-to-Video aus einem Skript, um Ihre Bewertung effektiv zu erklären.
3
Step 3
Erzeugen Sie wirkungsvolle visuelle und akustische Inhalte
Erhöhen Sie die Wirkung Ihres Videos mit KI-Avataren, automatisierter Voiceover-Generierung und präzisen Untertiteln/Beschriftungen, um Ihre Bewertung klar und wirkungsvoll zu übermitteln.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Einblicke
Finalisieren Sie Ihr hochwertiges Video und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen für nahtloses Teilen über Plattformen hinweg, von internen Präsentationen bis hin zu sozialen Medien.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

Entwickeln Sie überzeugende KI-Videos, um Kundenerfolgsgeschichten hervorzuheben und Ihre Marketingglaubwürdigkeit zu steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung professioneller Marketingvideos helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle Videos für effektives Videomarketing und umfassende Marketingbewertungen zu produzieren. Nutzen Sie KI-Avatare und Text-to-Video-Generierung, um schnell polierte Inhalte zu erstellen.

Ist HeyGen ein einfacher Video Maker für hochwertige Inhalte?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, ein einfacher Video Maker zu sein, der es jedem ermöglicht, hochwertige Videoinhalte ohne Vorkenntnisse zu erstellen. Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen und eine reichhaltige Medienbibliothek, um Ihren Videoproduktionsprozess zu optimieren.

Welche Arten von Videos kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl von Videos erstellen, darunter ansprechende Social-Media-Videos, informative Unternehmensupdates und effektive Schulungsmodule, um Ihr Team zu schulen. Es ist auch ideal für die Erstellung überzeugender Videodemos.

Wie unterstützt HeyGen die Markenkonsistenz in Videos?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und andere Markenassets Ihres Unternehmens einfach in all Ihre professionellen Videos zu integrieren. Dies gewährleistet eine konsistente Markenbotschaft in all Ihren Videomarketing-Bemühungen.

