Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Marketingvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet, die ihr neues Produkt oder ihre Dienstleistung schnell bewerben möchten. Der visuelle Stil sollte hell und ansprechend mit modernen Grafiken sein, ergänzt durch eine energetische und freundliche AI-Sprachübertragung. Heben Sie hervor, wie einfach es ist, professionelle Marketingvideos mit einem AI-Marketing-Video-Maker zu produzieren, insbesondere durch die effiziente Sprachübertragung von HeyGen, die ohne zusätzlichen Aufwand für den letzten Schliff sorgt.

