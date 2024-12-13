Marketing-Content-Video-Macher für fesselnde Kampagnen

Entfesseln Sie die schnelle Videoproduktion für all Ihre Marketingbedürfnisse mit KI und realistischen Avataren von HeyGen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein fesselndes 60-Sekunden-Video für digitale Marketer und Content-Strategen, das sich auf die Kraft der KI konzentriert, ihre Videoproduktion zu transformieren. Verwenden Sie einen modernen und eleganten visuellen Stil mit dynamischen Übergängen und einer ansprechenden Stimme, die durch HeyGens "Sprachgenerierung"-Funktion erzeugt wird. Dieses Video sollte veranschaulichen, wie HeyGen als fortschrittlicher "KI-Video-Macher" mit "realistischen Avataren" ihren Arbeitsablauf optimiert.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 90-Sekunden-Video für Content-Ersteller und Social-Media-Manager, das zeigt, wie man die Reichweite von Videos über Plattformen hinweg maximiert. Der visuelle und akustische Stil sollte lebendig und informativ sein, mit leicht lesbaren "Untertiteln/Beschriftungen" und energetischer Hintergrundmusik. Heben Sie HeyGens Fähigkeit zur "Größenanpassung & Export von Seitenverhältnissen" hervor, um Ihre Videos effektiv für verschiedene soziale Medienkanäle neu zu nutzen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein anspruchsvolles 2-Minuten-Video für Marketingagenturen und Unternehmenskommunikationsteams, das das Potenzial von HeyGen auf Unternehmensebene veranschaulicht. Das Video sollte eine unternehmensgerechte und professionelle visuelle Ästhetik haben, mit einer selbstbewussten Stimme und zeigen, wie man durch die Nutzung von HeyGens umfangreicher "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" polierte Inhalte erstellt. Dieses Video positioniert HeyGen als ultimativen "Marketing-Video-Macher" für "markengerechte Videos".
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Marketing-Content-Video-Macher funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Marketingbotschaften in fesselnde Videos mit unserem intuitiven KI-Video-Macher, der für wirkungsvolle Inhaltserstellung entwickelt wurde.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Marketing-Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer Marketingbotschaft. Unsere KI-gestützte Text-zu-Video-Funktion wandelt Ihre Worte sofort in ein professionelles Skript um, das die Grundlage für Ihr fesselndes Video bildet.
2
Step 2
Wählen Sie fesselnde visuelle Elemente
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von Vorlagen oder realistischen KI-Avataren, um Ihre Marke visuell darzustellen. Dieser Schritt stellt sicher, dass Ihr Marketingvideo Ihr Publikum von Anfang an fesselt.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Bewahren Sie die Markenkonsistenz, indem Sie das Logo, die Farben und andere Markenelemente Ihres Unternehmens mit unseren intuitiven Branding-Kontrollen einfach integrieren, sodass jedes Video einzigartig Ihres ist.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Sobald Ihr Video perfekt ist, exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für verschiedene soziale Medienplattformen geeignet sind. Ihr Marketingvideo ist nun bereit, Ihre Zielgruppe effektiv zu erreichen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenreferenzen hervor

Verwandeln Sie Erfolgsgeschichten von Kunden in überzeugende KI-gestützte Videos, um Vertrauen aufzubauen und den Produktwert effektiv zu demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von KI-Marketingvideos?

HeyGen ist ein fortschrittlicher KI-Video-Macher, der Text in Videos mit realistischen Avataren umwandelt und es Nutzern ermöglicht, professionelle Marketingvideos effizient zu erstellen.

Kann HeyGen helfen, markengerechte Marketing-Content-Videos zu erstellen?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen und benutzerdefinierte Marketing-Video-Vorlagen, die es Ihnen ermöglichen, eine konsistente Markenidentität mit seinem intuitiven Drag-and-Drop-Editor für markengerechte Videos zu bewahren.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen zur Neunutzung von Marketingvideos?

HeyGen bietet intuitive Bearbeitungswerkzeuge und intelligente Automatisierungsfunktionen, die es einfach machen, Ihre Videos für verschiedene soziale Medienplattformen neu zu nutzen und Ihre Video-Marketing-Reichweite zu maximieren.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen zur Erstellung von Marketingvideos aus Skripten?

HeyGen nutzt KI-gestützte Technologie, um Videos aus Text zu generieren und Ihre Skripte direkt in überzeugende Marketingvideos mit seinen fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen zu verwandeln.

