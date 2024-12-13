Marketing-Kampagnen-Video-Generator: KI-gestützte Anzeigenerstellung
Verwandeln Sie Ihre Skripte mühelos in ansprechende Videoanzeigen mit unserer Text-zu-Video-Funktion, die für Vermarkter entwickelt wurde, um den ROAS zu steigern.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Produzieren Sie ein praktisches 90-sekündiges Erklärvideo, das sich an Unternehmen richtet, die ihre Produkte effektiv präsentieren möchten. Das Video benötigt einen klaren, ansprechenden visuellen Stil mit deutlichem Text auf dem Bildschirm und einer freundlichen, informativen Voiceover, die mit der HeyGen Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde. Demonstrieren Sie, wie man schnell professionelle Produktvideos erstellt, indem man die professionell gestalteten Vorlagen von HeyGen nutzt und überzeugende visuelle Inhalte aus der umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integriert, um Inhalte mit AI zu generieren, wobei Benutzerfreundlichkeit und hohe Qualität betont werden.
Gestalten Sie ein effizientes 45-sekündiges Video für globale Marketingteams, die Inhalte schnell lokalisieren möchten. Verwenden Sie einen dynamischen und kulturell inklusiven visuellen Stil, der vielfältige AI-Avatare und ein klares, anpassungsfähiges Audiodesign umfasst. Das Video sollte eindrucksvoll die Fähigkeit von HeyGen zeigen, in jeder Sprache zu lokalisieren, indem es demonstriert, wie Untertitel/Untertitel einfach hinzugefügt werden können und wie das Ändern des Seitenverhältnisses und Exporte eine schnelle Anpassung an verschiedene internationale Plattformen ermöglichen, wodurch AI-Video-Editing für globale Kampagnen nahtlos wird.
Erstellen Sie ein energiegeladenes 30-sekündiges Video speziell für Content-Ersteller und Social-Media-Vermarkter. Verwenden Sie eine schnelle, moderne visuelle Ästhetik mit peppiger Hintergrundmusik und schnellen Schnitten. Dieses Video sollte hervorheben, wie HeyGen Benutzer befähigt, wirkungsvolle Social-Media-Videos und UGC-Videoanzeigen schnell zu erstellen, wobei der Fokus auf der Flexibilität der Verwendung verschiedener Vorlagen und Szenen sowie der Bequemlichkeit des Änderns des Seitenverhältnisses und Exporte für verschiedene Plattformen liegt, zusammen mit der nahtlosen Integration von Medien aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie leistungsstarke Videoanzeigen.
Nutzen Sie KI, um fesselnde und effektive Videoanzeigen für Ihre Marketingkampagnen in Minuten zu produzieren und bessere Ergebnisse zu erzielen.
Erzeugen Sie ansprechende Social-Media-Inhalte.
Produzieren Sie schnell ansprechende Videos und Clips, die auf Social Media zugeschnitten sind, um die Online-Präsenz Ihrer Marke und die Reichweite des Publikums zu verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht der HeyGen AI Video Generator die Videoproduktion?
HeyGen nutzt fortschrittliche KI, um die Videoproduktion zu vereinfachen, indem Benutzer Inhalte mit KI aus Texten oder Skripten generieren können. Der intuitive Drag-and-Drop-Editor und die AI-Video-Editing-Tools vereinfachen komplexe Aufgaben und machen professionelle Videoproduktion für jeden zugänglich.
Kann HeyGen helfen, Videoinhalte für ein globales Publikum zu lokalisieren?
Absolut. HeyGen unterstützt die Lokalisierung Ihrer Videoinhalte in jeder Sprache, indem es Voiceovers in zahlreichen Sprachen generiert und automatisch Untertitel hinzufügt. Sie können auch diverse AI-Schauspieler nutzen, um verschiedene demografische Gruppen zu repräsentieren und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft weltweit Anklang findet.
Welche Funktionen bietet HeyGen für ein effizientes Videokampagnen-Management?
HeyGen bietet robuste Tools für die effiziente Erstellung von Marketingkampagnen-Videos, einschließlich Funktionen zur schnellen Erstellung mehrerer Video-Varianten. Für fortgeschrittene Benutzer bietet HeyGen auch eine API, um die Videoproduktion in bestehende Workflows zu integrieren und so mehr Automatisierung und Skalierbarkeit zu ermöglichen.
Wie kann ich mit HeyGen die Markenkonsistenz in meinen Videos aufrechterhalten?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, eine starke Markenkonsistenz durch eine Bibliothek professionell gestalteter Vorlagen aufrechtzuerhalten, die mit den spezifischen Assets Ihrer Marke angepasst werden können. Sie können einfach gebrandete Inhalte für Produktvideos erstellen, indem Sie B-Rolls und andere visuelle Elemente hinzufügen, um ein kohärentes und professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten.