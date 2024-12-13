Marketingkampagnen-Generator: Erfolgsstrategien sofort erstellen

Beschleunigen Sie die Inhaltserstellung und gestalten Sie ansprechende Marketingkampagnen schneller mit professionellen Videos, die von AI-Avataren generiert werden.

Entdecken Sie, wie Sie Ihre Inhaltserstellung mit einem 30-sekündigen Video revolutionieren können, das sich an Kleinunternehmer und digitale Vermarkter richtet, die mit konsistentem Content kämpfen. Visualisieren Sie, wie ein Nutzer schnell Ideen in professionelle Videos umwandelt, indem er die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen nutzt, unterstützt von dynamischen, energetischen Visuals und einer freundlichen, professionellen AI-Avatar-Stimme. Dies zeigt, wie die Plattform als leistungsstarker Marketingkampagnen-Generator fungiert und ihren Arbeitsablauf optimiert.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entfesseln Sie das Potenzial Ihrer Marketingstrategie in einem 45-sekündigen Video, das für Marketingmanager entwickelt wurde, die Effizienz suchen. Präsentieren Sie eine saubere, moderne Ästhetik mit eleganten Datenvisualisierungen, die demonstrieren, wie HeyGen als AI-Marketing-Assistent funktioniert. Heben Sie die nahtlose Integration von vorgefertigten Vorlagen & Szenen und die Qualität der Sprachgenerierung hervor, um schnell wirkungsvolle Videos zu produzieren, die die strategische Kommunikation verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein fesselndes 60-sekündiges Video für Markenstrategen und Kreativagenturen, das zeigt, wie man vielfältige Marketingkampagnen aufwertet. Verwenden Sie kreative, illustrative Visuals, die verschiedene Markenästhetiken präsentieren, unterstützt von einer ansprechenden, leicht verspielten Stimme eines AI-Avatars mit Markenstimmenanpassung. Betonen Sie, wie HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einzigartiges Storytelling ermöglicht, das perfekt zu unterschiedlichen Markenidentitäten passt.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Video für Werbetreibende und E-Commerce-Unternehmer, die ihre Werbetexte verbessern möchten. Präsentieren Sie schnelle, lösungsorientierte Visuals, die schnelle Ergebnisse zeigen, begleitet von einer klaren, direkten Stimme und wichtigen Untertiteln. Dies hebt hervor, wie HeyGen in der Lage ist, schnell ansprechende Visuals für Anzeigen zu produzieren, mit dem zusätzlichen Vorteil der Größenanpassung & Exporte, um eine perfekte Lieferung über alle Marketingkanäle hinweg zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Marketingkampagnen-Generator funktioniert

Nutzen Sie AI, um schnell wirkungsvolle Marketingkampagnen zu entwerfen, ansprechende Inhalte zu generieren und professionelle Videos zu produzieren, die die Aufmerksamkeit Ihrer Zielgruppe erregen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Kampagnen-Skript
Geben Sie Ihr Kampagnenkonzept ein und nutzen Sie unseren AI-Marketing-Assistenten, um überzeugende Erzählungen zu entwerfen. Diese Funktion führt Sie zur Erstellung eines Skripts, das bereit für die Text-zu-Video-Konvertierung ist.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Assets
Steigern Sie die Attraktivität Ihrer Kampagne, indem Sie aus einer Reihe professioneller Vorlagen & Szenen wählen. Sie können auch lebensechte AI-Avatare integrieren, um Ihre Botschaft direkt zu übermitteln.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Sorgen Sie für Markenbeständigkeit, indem Sie Branding-Kontrollen (Logo, Farben) verwenden, um Ihren einzigartigen Stil widerzuspiegeln. Passen Sie die Stimme und den Ton für eine effektive Markenstimmenanpassung an.
4
Step 4
Exportieren zur Verteilung
Finalisieren Sie Ihr Video und nutzen Sie die Größenanpassung & Exporte, um es für verschiedene Plattformen anzupassen. Dies stellt sicher, dass Ihre Marketingkampagnen perfekt für jeden Kanal optimiert sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfolgs-Video-Showcase

.

Erstellen Sie mühelos ansprechende AI-Videos, um Kundenerfolgsgeschichten hervorzuheben, Vertrauen aufzubauen und Ihr Wertversprechen zu verstärken.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie funktioniert HeyGen als AI-Marketing-Assistent für die Inhaltserstellung?

HeyGen optimiert die Inhaltserstellung, indem es Skripte in professionelle Videos mit AI-Avataren und Sprachübertragungen umwandelt. Dies ermöglicht die schnelle Produktion vielfältiger Marketingkampagnen für verschiedene Marketingkanäle und verbessert Ihre gesamte Marketingstrategie erheblich.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Marketingkampagnen?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Markenfarben, zusammen mit einer reichhaltigen Medienbibliothek und vielseitigen Vorlagen. Dies ermöglicht es den Nutzern, visuelle Inhalte zu erstellen, die perfekt mit ihrer Markenstimmenanpassung für effektive Social-Media- oder E-Mail-Marketing-Bemühungen übereinstimmen.

Kann HeyGen wirklich als Marketingkampagnen-Generator für verschiedene Plattformen fungieren?

Ja, HeyGen fungiert als leistungsstarker Marketingkampagnen-Generator, der die Produktion ansprechender Videoinhalte ermöglicht, die für verschiedene Marketingkanäle geeignet sind. Die Größenanpassung stellt sicher, dass Ihre Videos für Plattformen wie soziale Medien und sogar für die Verwendung in Werbetexten oder Landing Pages optimiert sind.

Welche spezifischen AI-Tools bietet HeyGen für eine effiziente Inhaltserstellung?

HeyGens fortschrittliche AI-Tools, wie die Text-zu-Video-Konvertierung und AI-Avatare, beschleunigen den Inhaltserstellungsprozess erheblich. Diese Effizienz ermöglicht es Vermarktern, sich auf Strategie und Zielgruppe zu konzentrieren und schneller hochwertige Visuals für Marketingkampagnen zu produzieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo