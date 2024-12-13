Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Erklärvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet, die ein neues Produkt auf den Markt bringen. Zeigen Sie, wie mühelos ein überzeugendes Marketingkampagnen-Erklärvideo erstellt werden kann. Verwenden Sie einen hellen, energetischen visuellen Stil mit beschwingter Hintergrundmusik und einer klaren AI-Sprachübertragung, um die Kraft von 'Text-zu-Video aus Skript' zu demonstrieren, die Ideen in fesselnde visuelle Inhalte verwandelt.

