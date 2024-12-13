Wachstum freischalten mit unserem Marketingkampagnen-Erklärvideo-Ersteller

Erstellen Sie mühelos überzeugende Marketingvideos mit unserer Text-zu-Video aus Skript-Funktion, die Ideen in fesselnde Erklärinhalte verwandelt.

Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Erklärvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet, die ein neues Produkt auf den Markt bringen. Zeigen Sie, wie mühelos ein überzeugendes Marketingkampagnen-Erklärvideo erstellt werden kann. Verwenden Sie einen hellen, energetischen visuellen Stil mit beschwingter Hintergrundmusik und einer klaren AI-Sprachübertragung, um die Kraft von 'Text-zu-Video aus Skript' zu demonstrieren, die Ideen in fesselnde visuelle Inhalte verwandelt.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein elegantes 45-sekündiges Video für Marketingfachleute, die ihre Content-Produktion skalieren möchten, und veranschaulichen Sie die Effizienz eines AI-Videoerstellers. Nutzen Sie einen modernen, sauberen visuellen Stil mit professionellen Tönen, indem Sie ansprechende 'AI-Avatare' und präzise 'Sprachübertragungserzeugung' einsetzen, um wichtige Botschaften dynamisch zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein fesselndes 60-sekündiges Video für Content-Ersteller und Vermarkter, die schnelle, anpassbare Videolösungen suchen, und heben Sie die Kraft vielfältiger 'Videovorlagen' hervor. Der visuelle und akustische Stil sollte lebendig und informativ sein und die Vielseitigkeit durch diverse 'Vorlagen & Szenen' demonstrieren, ergänzt durch klare 'Untertitel/Beschriftungen' für die Zugänglichkeit auf verschiedenen Plattformen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video speziell für Marketingteams, die eine höhere Social-Media-Interaktion mit ihren Marketingvideos anstreben. Dieses Video sollte einen schnellen, visuell reichen Stil annehmen, der überzeugende Inhalte aus der 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung' integriert und die Flexibilität von 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte' für die Plattformoptimierung zeigt, alles untermalt von einem energetischen Soundtrack.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Marketingkampagnen-Erklärvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie schnell und effizient überzeugende Marketing-Erklärvideos mit unserer AI-gestützten Plattform, die Ihre Kampagnenbotschaften in fesselnde visuelle Geschichten verwandelt.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen, die für Marketingkampagnen entwickelt wurden, oder starten Sie mit einer leeren Leinwand für die Text-zu-Video-Erstellung.
2
Step 2
Fügen Sie Ihren Inhalt und Avatar hinzu
Geben Sie Ihr Marketing-Skript ein und verbessern Sie Ihr Video, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihre Botschaft visuell präsentiert und eine professionelle und ansprechende Darstellung gewährleistet.
3
Step 3
Erzeugen Sie die Sprachübertragung
Nutzen Sie den integrierten AI-Sprachgenerator, um natürlich klingende Sprachübertragungen zu erstellen, die die Botschaft Ihrer Marketingkampagne mit professioneller Audioqualität klar artikulieren.
4
Step 4
Verfeinern und exportieren
Überprüfen Sie Ihr Erklärvideo, nehmen Sie letzte Anpassungen mit der benutzerfreundlichen Oberfläche vor und exportieren Sie es dann für den sofortigen Einsatz in Ihren Marketingkampagnen.

Kundenerfolgsgeschichten-Videos

Entwickeln Sie überzeugende Kundenerfolgsgeschichten-Videos mit AI, um Vertrauen aufzubauen und den Wert innerhalb Ihrer Marketingkampagnenstrategie zu demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Marketingkampagne mit Erklärvideos verbessern?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Videoersteller, der es Ihnen ermöglicht, überzeugende Marketingkampagnen-Erklärvideos zu erstellen. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen und AI-Avatare, um schnell professionelle Marketingvideos aus einem Skript zu generieren, wodurch Ihre Kampagnen ansprechender und effektiver werden.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Videoersteller für alle Benutzer?

HeyGen bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und robuste AI-Funktionen, die eine mühelose Text-zu-Video-Erstellung ermöglichen. Seine AI-Avatare und der AI-Sprachgenerator vereinfachen den Produktionsprozess, wodurch HeyGen ein zugänglicher AI-Videoersteller für vielfältige Benutzer ist.

Kann HeyGen bei der Erstellung vielfältiger Videoinhalte über das Marketing hinaus helfen?

Absolut. Als umfassende Videoproduktionsplattform bietet HeyGen eine umfangreiche Stock-Medienbibliothek und anpassbare Vorlagen für verschiedene Inhaltsbedürfnisse. Sie können auch Untertitel/Beschriftungen hinzufügen und die Videoeditor-Funktionen nutzen, um hochwertige Videos für jeden Zweck zu produzieren.

Wie unterstützt HeyGen die Markenkonsistenz in der Videoproduktion?

HeyGen priorisiert die Konsistenz Ihrer Marke mit robusten Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und spezifische Farben in jedes Video zu integrieren. Als vielseitige Videoproduktionsplattform bietet es anpassbare Vorlagen, um sicherzustellen, dass jedes Inhaltselement perfekt Ihre Markenidentität widerspiegelt.

