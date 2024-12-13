Marktforschungstraining Video-Generator für schnelle Einblicke

Verwandeln Sie komplexe Daten mühelos in ansprechende Schulungsvideos mit Text-zu-Video-Generierung.

407/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für technische Trainer und Mitarbeiter, das den Prozess des Aufbaus ansprechender technischer Schulungsmodule veranschaulicht. Das Video sollte einen modernen, ansprechenden visuellen Stil mit interaktiven Elementen haben und verschiedene AI-Avatare verwenden, um komplexe Informationen auf zugängliche Weise zu präsentieren, wobei ein freundlicher und informativer Ton beibehalten wird.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie einen 2-minütigen umfassenden Leitfaden für Marktforschungsunternehmen und Content-Marketing-Teams, der die Effizienz der End-to-End-Videoerstellung durch die Automatisierung der Marktforschungsvideoerstellung direkt aus einem vorbereiteten Skript zeigt. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch und geschäftlich sein, mit schnellen Übergängen und professionellen Bildern, die die Text-zu-Video-Funktionalität aus dem Skript voll ausnutzen, um die Produktion zu optimieren.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 45-sekündiges praktisches Video für HR-Abteilungen und Compliance-Beauftragte, das die Einfachheit der Erstellung und Durchführung einfacher Updates für kritische Compliance-Schulungsmaterialien hervorhebt. Die Ästhetik des Videos sollte einfach und klar sein, vorgefertigte Vorlagen und Szenen für eine schnelle Einrichtung nutzen und von einer beruhigenden und konsistenten Stimme begleitet werden, um Compliance-Standards effektiv zu kommunizieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Ihr Marktforschungstraining Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie überzeugende und präzise Schulungsvideos für Marktforschungsprofis mit unserer AI-gestützten Plattform. Vereinfachen Sie komplexe Daten in ansprechende Visualisierungen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder Ihren Inhalt
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Marktforschungstraining-Skripts oder Rohtextes. Unsere Plattform verwandelt Ihre schriftlichen Inhalte mithilfe fortschrittlicher Text-zu-Video-Technologie in die Grundlage Ihres Videos.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Stimme
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihr Schulungsmaterial zu präsentieren. Kombinieren Sie Ihren gewählten Avatar mit einer AI-Sprachübertragung, um Ihre Botschaft klar und professionell zu übermitteln.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding und Verbesserungen an
Passen Sie Ihr Video mit Branding-Kontrollen an, indem Sie Ihr Firmenlogo, Farben und andere visuelle Elemente hinzufügen. Dies sorgt für Konsistenz und stärkt Ihre Unternehmensidentität.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen Sie Ihre Schulung
Finalisieren Sie Ihre Marktforschungstraining-Videos und exportieren Sie sie in verschiedenen Formaten, die für jede Plattform geeignet sind. Verteilen Sie Ihre hochwertigen, ansprechenden Inhalte einfach an Ihr Zielpublikum.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kommunizieren Sie Marktforschungsergebnisse

.

Verwandeln Sie komplexe Marktforschungsdaten in klare, ansprechende AI-Videos für effektives internes Training oder die Kommunikation mit Stakeholdern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für die Marktforschung?

HeyGen nutzt einen fortschrittlichen AI-Video-Generator und AI-Avatare, um Text-zu-Video umzuwandeln, sodass Benutzer schnell professionelle Marktforschungsvideos erstellen können. Diese Plattform automatisiert die Videoproduktion und optimiert den Prozess vom Skript bis zum endgültigen aufschlussreichen Video.

Kann HeyGen bei der Erstellung mehrsprachiger Schulungsvideos unterstützen?

Absolut. HeyGen unterstützt umfangreiche mehrsprachige Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, AI-Sprachübertragungen und präzise Untertitel für ein globales Publikum zu erstellen. Dies macht es ideal für die skalierbare Videoautomatisierung in verschiedenen Schulungsvideos, einschließlich Compliance- und Mitarbeiterschulungen.

Welche Anpassungsoptionen stehen für Videos in HeyGen zur Verfügung?

HeyGen bietet einen umfassenden Video-Editor mit einer Vielzahl von Vorlagen und robusten Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farben. Benutzer können auch auf eine reichhaltige Medienbibliothek und dynamische Textanimationen zugreifen, um ein hochgradig personalisiertes Engagement zu schaffen.

Wie unterstützt HeyGen über die anfängliche Erstellung hinaus das laufende Videoinhaltsmanagement?

HeyGen verfügt über einen AI-Skriptgenerator, um Ihre Inhalte zu starten und die End-to-End-Videoerstellung aus einem einfachen Skript zu erleichtern. Die Plattform ist für einfache Updates konzipiert, sodass schnelle Änderungen an Schulungsvideos oder Marktforschungsvideos möglich sind, wenn sich Erkenntnisse entwickeln.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo