Markteinblicke-Video-Macher: Wirkungsvoll gestalten

Verschaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil, indem Sie komplexe Marktdaten in ansprechende Videoinhalte mit AI-Avataren umwandeln.

483/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein ansprechendes 30-Sekunden-Video für soziale Medien für Marketingfachleute, das einen bahnbrechenden Marktbericht ankündigt. Dieses Video sollte schnelllebig und lebendig sein, mit fröhlicher Hintergrundmusik und dynamischen visuellen Elementen aus HeyGens Vorlagen und Szenen. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um schnell überzeugende Werbetexte zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein erklärendes 45-Sekunden-Video für Verkaufsteams und neue Mitarbeiter, das eine komplexe Marktveränderung vereinfacht, indem klare, animierte Datenpunkte verwendet werden, um wichtige Markteinblicke zu veranschaulichen. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber und lehrreich sein, wobei HeyGens Untertitel/Untertitel maximale Zugänglichkeit und Verständnis für alle Zuschauer gewährleisten und die Klarheit mit Medienbibliothek/Stock-Unterstützung verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine prägnante 20-Sekunden-Personalisierte Videobotschaft für Schlüsselkunden, die ein maßgeschneidertes Update zu den neuesten Markteinblicken liefert, die für ihr Portfolio relevant sind. Das Video sollte einen professionellen, aber warmen Ton beibehalten und benutzerdefinierte Branding-Elemente für eine persönliche Note integrieren. Erstellen Sie die Nachricht effizient mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript und stellen Sie sicher, dass sie für verschiedene Plattformen mit Seitenverhältnis-Anpassung und Exporten optimiert ist.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Markteinblicke-Video-Macher funktioniert

Verwandeln Sie mühelos komplexe Markteinblicke in dynamische Videos, die Ihr Publikum fesseln und strategisches Verständnis mit AI fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr aufschlussreiches Skript
Fügen Sie Ihre Marktforschungsergebnisse und Analysen in den Editor ein und nutzen Sie Text-zu-Video aus Skript, um automatisch einen ersten Videodraft zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Markteinblicke zu präsentieren und Ihrem Videoinhalt eine professionelle und ansprechende menschliche Note zu verleihen.
3
Step 3
Fügen Sie eine ansprechende Erzählung hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit klarer und überzeugender Audio, indem Sie die Sprachgenerierung nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Markteinblicke effektiv an Ihr Publikum kommuniziert werden.
4
Step 4
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Bewahren Sie eine konsistente Botschaft und verstärken Sie Ihr professionelles Image, indem Sie Ihre benutzerdefinierten Farben und Ihr Logo mit Branding-Kontrollen anwenden, bevor Sie Ihr Video finalisieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

.

Heben Sie die Marktvalidierung durch überzeugende AI-Videos von Kundenerfolgen hervor, um Vertrauen aufzubauen und den Wert Ihrer Marke zu verstärken.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Videoinhalten für kreative Projekte?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, ansprechende Videoinhalte effizient zu produzieren, indem es AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skript-Funktionen nutzt. Die Plattform rationalisiert den gesamten Videoerstellungsprozess und ermöglicht professionelle Social-Media-Inhalte und leistungsstarke Videoanzeigen ohne umfangreiche technische Kenntnisse.

Kann HeyGen helfen, die Markenidentität in verschiedenen Marketingvideos zu bewahren?

Absolut. HeyGen bietet robuste Anpassungsmöglichkeiten für das Branding, sodass Sie Ihr Logo, spezifische Farben und Schriftarten nahtlos in alle Ihre Marketingvideos integrieren können. Dies gewährleistet eine konsistente Markenidentität und eine professionelle Präsentation in all Ihren Videoanzeigen.

Was macht HeyGen zu einem idealen Branchenüberblick-Video-Macher für Markteinblicke?

HeyGens AI-gesteuerte Bearbeitung und die Fähigkeit, animierte Datenpunkte zu erstellen, machen es perfekt, um komplexe Markteinblicke in dynamische Branchenüberblick-Videos zu verwandeln. Sie können Vorlagen und Szenen nutzen, um Trends zu visualisieren und klare, ansprechende Bildungsinhalte zu liefern, die das Engagement der Zuschauer fesseln.

Wie kann HeyGen meine Social-Media-Videos für verschiedene Plattformen optimieren?

HeyGen bietet praktische Optionen zur Anpassung des Seitenverhältnisses und zum Export, sodass Sie Ihre Social-Media-Videos mühelos für verschiedene Plattformen wie TikTok, Instagram und YouTube anpassen können. Dies stellt sicher, dass Ihre Videoinhalte ein breiteres Publikum mit optimaler Formatierung erreichen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo