Stellen Sie sich ein 30-sekündiges, personalisiertes Marathon-Highlight-Video vor, das speziell für Teilnehmer und ihre stolzen Angehörigen erstellt wurde, um einen triumphalen Moment noch einmal zu erleben. Dieses Video sollte einen aufmunternden visuellen Stil mit dynamischen Schnitten des Läufers in Aktion zeigen, ergänzt durch inspirierende Musik und einen ermutigenden AI-Avatar, der eine personalisierte Sprachüberlagerung generiert und ihre Leistung feiert.

Video Generieren