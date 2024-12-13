Herstellungsvideo-Ersteller: Erstellen Sie schnell ansprechende Inhalte

Produzieren Sie mühelos professionelle Marketingvideos für Ihr Produktionsunternehmen, indem Sie AI-Avatare nutzen, um Ihr Publikum zu begeistern.

Erstellen Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Video, das einen komplexen Herstellungsprozess demonstriert und sich an potenzielle B2B-Kunden und Investoren richtet. Der visuelle Stil sollte modern und sauber sein, mit animierten Diagrammen und Vor-Ort-Aufnahmen, ergänzt durch eine professionelle und selbstbewusste Stimme. Nutzer können HeyGens "Text-to-Video aus Skript"-Funktion nutzen, um detaillierte Erklärungen mühelos in eine visuell ansprechende Erzählung zu verwandeln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein ansprechendes 45-Sekunden-Produktvideo, das die Funktionen und Vorteile eines neu hergestellten Artikels für Verbraucher und Handelspartner hervorhebt. Diese dynamische Präsentation sollte das Produkt in verschiedenen realen Szenarien zeigen, untermalt von mitreißender Musik und einer klaren, begeisterten Erzählung, die von einem "AI-Avatar" von HeyGen geliefert wird, um eine ansprechende und einprägsame Präsentation zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein inspirierendes 30-Sekunden-Werbevideo, das das Engagement eines Herstellungsunternehmens für Innovation und Nachhaltigkeit betont, und richten Sie sich an Branchenkollegen und die breite Öffentlichkeit. Der visuelle Stil sollte zukunftsorientiert und visuell reichhaltig sein, mit hochwertigem Fabrikmaterial und grafischen Überlagerungen, die direkt aus HeyGens umfangreicher "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" stammen, alles begleitet von einer inspirierenden Stimme.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Schulungsvideo, um neue Mitarbeiter in ein wichtiges Betriebsverfahren innerhalb einer Produktionsstätte einzuarbeiten. Dieses Video sollte einen klaren, schrittweisen visuellen Ansatz mit einfachen Animationen und Texteinblendungen verwenden, begleitet von einer leicht verständlichen Stimme. Stellen Sie die Zugänglichkeit für verschiedene Lernende sicher, indem Sie automatisch "Untertitel/Untertitel" mit HeyGen generieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Herstellungsvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Herstellungs- und Produktvideos mit HeyGens AI-gestützter Plattform, die Ihren Produktionsprozess von der Konzeption bis zur Fertigstellung optimiert.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Vielzahl von vorgefertigten Vorlagen und Szenen, die für industrielle Inhalte optimiert sind, oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand für vollständige kreative Kontrolle über Ihr Herstellungsvideo.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Inhalte an
Laden Sie Ihr eigenes Filmmaterial, Produktbilder und Branding-Elemente hoch. Nutzen Sie AI-Avatare, um komplexe Prozesse zu erläutern oder Produktmerkmale mit einem menschlichen Touch zu präsentieren.
3
Step 3
Verfeinern und verbessern
Heben Sie Ihr Video mit professionellen Akzenten hervor. Generieren Sie Untertitel/Untertitel automatisch für Zugänglichkeit und Klarheit, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft weltweit verstanden wird.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Sobald Ihr Herstellungsvideo perfekt ist, exportieren Sie es in hoher Auflösung, bereit zur Verbreitung auf Ihrer Website, in sozialen Medien oder internen Kommunikationskanälen, um Ihr Publikum zu begeistern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

Produzieren Sie ansprechende AI-Videos, um Ihre zufriedenen Herstellungskunden und Produkttestimonials effektiv zu präsentieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Marketingvideos?

HeyGen bietet einen umfassenden AI-Videogenerator, der den gesamten Videoerstellungsprozess vereinfacht und es Ihnen ermöglicht, professionelle Marketingvideos mühelos zu produzieren. Die intuitive Videoerstellungsplattform und die leistungsstarken AI-Tools machen die Erstellung ansprechender Inhalte für jedermann zugänglich.

Kann HeyGen mir helfen, ansprechende Social-Media-Videos mit AI-Avataren zu produzieren?

Ja, HeyGen ist hervorragend darin, fesselnde Social-Media-Videos zu erstellen. Sie können modernste AI-Avatare und Text-zu-Sprache-Funktionen nutzen, um dynamische und ansprechende Inhalte zu generieren, die perfekt für Plattformen geeignet sind, auf denen kurze Videoclips am besten funktionieren.

Welche Ressourcen bietet HeyGen, um schnell hochwertige Erklärvideos zu erstellen?

HeyGen bietet eine umfangreiche Bibliothek von Videovorlagen und einen Drag-and-Drop-Editor, um Ihnen zu helfen, schnell hochwertige Erklärvideos zu erstellen. Sie können auch AI-Skriptwerkzeuge und eine umfangreiche Stock-Medienbibliothek nutzen, um Ihre Erzählung zu verbessern und professionelle Videos zu produzieren.

Wie kann ich die Markenkonsistenz sicherstellen, wenn ich HeyGen für meine Videoinhalte verwende?

HeyGen hilft Ihnen, eine starke Markensteuerung über alle Ihre Videoprojekte hinweg aufrechtzuerhalten. Sie können Ihre eigenen Assets hochladen, Branding-Kontrollen wie Logos und benutzerdefinierte Farben anwenden und sicherstellen, dass jedes Video perfekt mit der visuellen Identität Ihres Unternehmens übereinstimmt, um professionelle Videos zu erstellen.

