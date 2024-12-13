Erstellen Sie ein 1 Minute und 30 Sekunden langes Produktvideo für potenzielle Industriekunden, das die fortschrittlichen Fähigkeiten unserer neuen automatisierten Montagelinie zeigt. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit hochauflösenden Nahaufnahmen von Maschinen im Betrieb, ergänzt durch eine professionelle und autoritative Stimme, die technische Spezifikationen und Effizienzgewinne erläutert. Nutzen Sie HeyGens "Text-to-video from script"-Funktion, um detaillierte Erklärungen nahtlos zu integrieren und die Leistungsfähigkeit dieses "Produktvideo-Generators" für komplexe Industrieanlagen zu demonstrieren.

