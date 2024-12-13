Hersteller von Schulungsvideos für die Fertigung: Schnelle & Einfache AI-Lösungen

Steigern Sie das Engagement bei Mitarbeiterschulungen und vereinfachen Sie die Erstellung von Anleitungsvideos durch den Einsatz realistischer AI-Avatare.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für neue Mitarbeiter in der Fertigung, das die wesentlichen Sicherheitsprotokolle für den Betrieb von leichten Maschinen demonstriert. Der visuelle Stil sollte sauber und schrittweise sein, mit klaren On-Screen-Grafiken, während die Audioaufnahme eine ruhige, autoritative Stimme bietet. Stellen Sie sicher, dass das Video Untertitel enthält, um die Zugänglichkeit in lauten Umgebungen zu verbessern und das Verständnis für verschiedene Lernende zu erleichtern.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Schulungsvideo für erfahrene Produktionsmitarbeiter, das die ordnungsgemäße Kalibrierung und Wartungsprüfungen für einen neuen automatisierten Montage-Roboter detailliert beschreibt. Diese technische Schulung sollte einen modernen, animierten visuellen Stil mit detaillierten Diagrammen verwenden und eine ermutigende, fachkundige Stimme haben. Nutzen Sie einen AI-Avatar, um die komplexen Informationen ansprechend zu präsentieren und Konsistenz und Klarheit zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges Lern- und Entwicklungsvideo für Qualitätssicherungsteams, das die aktualisierten Inspektionskriterien für Fertigwaren erklärt und wie häufige Mängel identifiziert werden können. Der visuelle Ansatz sollte hochgradig prozedural sein und klare Vorher-Nachher-Vergleiche zeigen, begleitet von einer professionellen, informativen Stimme. Dieser Schulungsvideo-Maker profitiert von Text-zu-Video aus Skript für einfache Inhaltsaktualisierungen und Übersetzungen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Video, um einen neuen Lean-Manufacturing-Workflow allen Fabrikmitarbeitern anzukündigen und kurz zu erklären. Die visuelle Ästhetik sollte dynamisch und ansprechend sein, mit modernen Grafiken und Flussdiagrammen, um die Prozessänderungen zu veranschaulichen, gepaart mit einer enthusiastischen und klaren Stimme. Verwenden Sie anpassbare Vorlagen, um Markenkonsistenz zu gewährleisten und eine schnelle Bereitstellung im gesamten Unternehmen zu ermöglichen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Hersteller von Schulungsvideos für die Fertigung funktioniert

Produzieren Sie schnell professionelle und ansprechende Schulungsvideos für die Fertigung, indem Sie AI nutzen, um komplexe Prozesse zu vereinfachen und das Lernen der Mitarbeiter zu fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Schulungsskript in unsere Plattform eingeben oder einfügen. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion verwandelt Ihren Text sofort in dynamische Videoinhalte.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihr Schulungsmaterial zu präsentieren und komplexe Fertigungsanweisungen für Ihr Team klar und ansprechend zu gestalten.
3
Step 3
Fügen Sie Barrierefreiheitsfunktionen hinzu
Stellen Sie sicher, dass Ihre Anleitungsvideos für alle Lernenden inklusiv sind, indem Sie einfach umfassende Untertitel in mehreren Sprachen hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr hochwertiges Schulungsvideo und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Verteilung über alle Ihre Lern- und Entwicklungsplattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie technische Schulungen

.

Erklären Sie komplexe Fertigungsprozesse und Sicherheitsprotokolle klar durch leicht verständliche Anleitungsvideos.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie funktioniert HeyGen als Hersteller von Schulungsvideos für die Fertigung?

HeyGen ist ein AI-gestützter Schulungsvideo-Maker, der die Erstellung von ansprechenden Anleitungsvideos für Mitarbeiterschulungen vereinfacht. Es steigert das Schulungsengagement erheblich, indem es komplexe technische Schulungsinhalte in leicht verdauliche Formate verwandelt.

Welche innovativen Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von Schulungsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und AI-Video-Generator-Technologie, um dynamische Schulungsvideos zu erstellen. Benutzer können aus anpassbaren Vorlagen wählen und Inhalte personalisieren, um Lern- und Entwicklungsinitiativen effektiv zu verbessern.

Kann HeyGen helfen, meine Schulungsinhalte global zu skalieren?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, Schulungen zu skalieren und Lernende weltweit zu erreichen, indem es die Generierung von Voiceovers in über 140 Sprachen anbietet. Sie können auch automatisch Untertitel hinzufügen, um Ihre Anleitungsvideos für eine vielfältige Belegschaft zugänglich zu machen.

Ist es möglich, Textskripte mit HeyGen in Videos umzuwandeln?

Ja, die leistungsstarke Text-zu-Video aus Skript-Funktion von HeyGen ermöglicht es Ihnen, schriftliche Inhalte sofort in professionelle Schulungsvideos zu verwandeln. Diese AI-gestützte Fähigkeit umfasst die Generierung hochwertiger Voiceovers und vereinfacht Ihren Content-Erstellungs-Workflow.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo