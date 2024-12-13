Erstellen Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für neue Mitarbeiter in der Fertigung, das die wesentlichen Sicherheitsprotokolle für den Betrieb von leichten Maschinen demonstriert. Der visuelle Stil sollte sauber und schrittweise sein, mit klaren On-Screen-Grafiken, während die Audioaufnahme eine ruhige, autoritative Stimme bietet. Stellen Sie sicher, dass das Video Untertitel enthält, um die Zugänglichkeit in lauten Umgebungen zu verbessern und das Verständnis für verschiedene Lernende zu erleichtern.

Video Generieren