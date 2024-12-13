Erstellen Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo, das einen komplexen Fertigungsprozess für potenzielle B2B-Kunden und Investoren zeigt. Der visuelle Stil sollte sauber und dynamisch sein, animierte Diagramme mit realen Aufnahmen integrieren und eine hochprofessionelle Ästhetik bewahren. Der Ton sollte eine selbstbewusste, informative Stimme enthalten, ergänzt durch subtile, moderne Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um effizient das Narrativ für diese Prozessdemonstration zu erstellen.

Video Generieren