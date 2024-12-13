Onboarding-Video-Tool für die Fertigung: Schulungen vereinfachen

Führen Sie neue Mitarbeiter schnell mit professionellen, ansprechenden Schulungsvideos ein, die die anpassbaren Vorlagen von HeyGen nutzen.

452/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein dynamisches 60-sekündiges animiertes Video, das die Feinheiten eines neuen Montageprozesses für alle Mitarbeiter im Fertigungsbereich erklärt. Nutzen Sie einen ansprechenden, schrittweisen visuellen Stil mit klaren animierten Elementen und einer lebhaften, informativen Erzählung. Verwenden Sie anpassbare Vorlagen und die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um die Erstellung dieses detaillierten Onboarding-Videos zu vereinfachen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video für neue Mitarbeiter in der Fertigung, das die Kernwerte des Unternehmens und die kollaborative Kultur hervorhebt. Der visuelle und akustische Stil sollte inspirierend und modern sein, mit dynamischem Stockmaterial aus der Medienbibliothek/Stockunterstützung, das Teamarbeit und Innovation vermittelt, unterstützt von aufmunternder Hintergrundmusik und klaren Untertiteln. Dieses einladende Stück dient als effektives Onboarding-Video-Tool.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 50-sekündiges Erklärvideo, das eine virtuelle Tour durch wichtige Abteilungen innerhalb einer großen Fertigungsanlage bietet und sich an alle neuen Mitarbeiter des Unternehmens in verschiedenen Rollen richtet. Das Video sollte einen eleganten, informativen und schnellen visuellen Stil annehmen, ergänzt durch ein energetisches Voiceover. Nutzen Sie Vorlagen und Szenen für eine schnelle Entwicklung und stellen Sie sicher, dass das Seitenverhältnis und die Exporte für verschiedene interne Plattformen optimiert sind, um als umfassendes Erklärvideo-Tool zu fungieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Onboarding-Video-Tool für die Fertigung funktioniert

Vereinfachen Sie Ihren Onboarding-Prozess für neue Mitarbeiter mit ansprechenden, professionellen Videos. Erstellen Sie effektive Schulungsinhalte ohne Designkenntnisse mit unserer intuitiven Plattform.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Onboarding-Video
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Onboarding-Skript in unsere Plattform einfügen. Nutzen Sie unsere Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um Ihre ersten Videoszenen automatisch zu generieren und wertvolle Zeit zu sparen.
2
Step 2
Anpassen mit AI-Avataren
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren wählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren und Ihren Onboarding-Videos für die Fertigung eine menschliche Note zu verleihen.
3
Step 3
Verfeinern mit Voiceovers und Medien
Nutzen Sie unsere Voiceover-Generierungsfunktion, um professionelle Erzählungen in mehreren Sprachen hinzuzufügen. Integrieren Sie relevante Hintergrundmusik, Stockmaterial oder laden Sie Ihre eigenen Medien hoch, um Ihre Schulungsvideos zu bereichern.
4
Step 4
Exportieren und Mitarbeiter einarbeiten
Sobald Ihr Onboarding-Video für die Fertigung fertig ist, exportieren Sie es einfach im gewünschten Seitenverhältnis und in der gewünschten Auflösung. Teilen Sie es über Ihre Plattformen, um Ihre Mitarbeiter effektiv mit ansprechenden Inhalten einzuarbeiten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie schnell ansprechende Onboarding-Videos

.

Erstellen Sie effizient fesselnde Onboarding-Videos für Fertigungsrollen, sparen Sie Zeit und sorgen Sie für hohe Beteiligung ohne komplexe Werkzeuge.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von ansprechenden Onboarding-Videos vereinfachen?

HeyGen vereinfacht die Rolle eines Onboarding-Video-Tools, indem es anpassbare Vorlagen und AI-Avatare bietet, die es Ihnen ermöglichen, hochwertige Videos ohne fortgeschrittene Design- oder Technikkenntnisse zu erstellen. Sie können professionelle animierte Videoinhalte aus einem einfachen Skript generieren, was den Prozess effizient und kreativ macht.

Kann HeyGen professionelle animierte Onboarding-Videos speziell für die Fertigungsindustrie erstellen?

Ja, HeyGen ist eine leistungsstarke AI-Videoplattform, die die Erstellung professioneller Schulungsvideos ermöglicht, einschließlich solcher für das Onboarding in der Fertigung. Mit Funktionen wie AI-Avataren und Text-zu-Video aus einem Skript können Sie Videos automatisch generieren, die sowohl informativ als auch visuell ansprechend sind, und so die Einarbeitung Ihrer Mitarbeiter verbessern.

Was macht HeyGen zu einer effektiven AI-Videoplattform für einprägsames Mitarbeiter-Onboarding?

HeyGen zeichnet sich durch die Bereitstellung von AI-Avataren und AI-Erzählfähigkeiten aus, die Skripte in dynamische Erklärvideos verwandeln. Dies ermöglicht personalisierte, konsistente Schulungserfahrungen, die die Einarbeitung Ihrer Mitarbeiter mit ansprechenden und leicht verständlichen Inhalten erheblich verbessern.

Wie ermöglicht HeyGen die Anpassung von Marken und Inhalten in Onboarding-Videos für die Fertigung?

HeyGen unterstützt umfangreiche Anpassungen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo und die Farben Ihrer Marke in alle anpassbaren Vorlagen zu integrieren. Sie können einzigartige Onboarding-Videos erstellen, indem Sie einfach ein Skript bereitstellen, und so sicherstellen, dass Ihre Schulungsmaterialien perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo