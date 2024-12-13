Herstellungsprozess-Videomacher für vereinfachte Produktion

Verwandeln Sie komplexe Herstellungsprozesse effizient in klare Erklärvideos, indem Sie HeyGens leistungsstarke Text-to-Video-Funktion nutzen.

447/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein ansprechendes 45-Sekunden-Produktvideo, das sich an Verbraucher und Einzelhändler richtet und die Reise unserer neuesten Innovation vom Konzept bis zum Markt illustriert. Nutzen Sie HeyGens "AI-Avatare", um die wichtigsten Produktvorteile in einem modernen, lebhaften visuellen Stil mit energetischer Hintergrundmusik zu erzählen und unsere starken Fähigkeiten als Produktvideomacher zu betonen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie eine prägnante 30-Sekunden-Präsentation des AI-Videomachers, die sich an zukünftige Mitarbeiter und Technologiepartner richtet und die hochmoderne Integration von KI in unserer Einrichtung hervorhebt. Verwenden Sie HeyGens vielfältige "Vorlagen & Szenen", um eine futuristische, technologieorientierte visuelle Präsentation mit aufmunternder Musik zu erstellen, die unseren zukunftsorientierten Ansatz zur Videoproduktion demonstriert.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein informatives 50-Sekunden-Video, das unsere strengen Qualitätskontrollverfahren für Qualitätssicherungspartner und Compliance-Beauftragte erklärt. Das Video sollte einen ruhigen, autoritativen Audioton mit detaillierten Nahaufnahmen und klaren Grafiken verwenden, wobei HeyGens "Untertitel" genutzt werden, um kristallklare technische Erklärungen unserer Fertigungskapazitäten zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Herstellungsfähigkeits-Videomacher funktioniert

Erstellen Sie schnell überzeugende Videos über Ihre Herstellungsfähigkeiten, um Ihre Prozesse und Innovationen mit intuitiven AI-Tools zu präsentieren, ohne komplexe Bearbeitung.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder beginnen Sie mit einer Vorlage
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript direkt einfügen oder aus einer Bibliothek professioneller Videovorlagen auswählen. Unsere Text-to-Video-Funktion verwandelt Ihren Text automatisch in dynamische Videoinhalte.
2
Step 2
Fügen Sie die visuellen Elemente Ihrer Marke hinzu
Laden Sie Ihre Firmenlogos, spezifische Markenfarben und einzigartiges Bildmaterial hoch. Nutzen Sie umfassende Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihr Video perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmt.
3
Step 3
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator oder Voiceover
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare wählen, die Ihre Inhalte auf dem Bildschirm präsentieren. Alternativ können Sie hochwertige Voiceovers in verschiedenen Sprachen und Akzenten generieren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr fertiges Video
Überprüfen Sie Ihr Video einfach und fügen Sie professionelle Akzente wie automatische Untertitel für Barrierefreiheit hinzu. Sobald Sie zufrieden sind, exportieren Sie Ihr hochwertiges Video über Ihre Herstellungsfähigkeiten, bereit zur sofortigen Weitergabe.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Zielgruppen mit Produktdemos begeistern

.

Produzieren Sie fesselnde Social-Media-Videos und Erklärinhalte, um die Produktfunktionalität und Herstellungsinnovationen zu demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine kreative Videoproduktion revolutionieren?

HeyGen ist ein innovativer AI-Videomacher, der darauf ausgelegt ist, Ihre kreativen Visionen zu transformieren. Nutzen Sie realistische AI-Avatare und leistungsstarke Text-to-Video-Funktionen, um fesselnde Erzählungen zu gestalten und erstaunliche Videos effizient zu produzieren, die Ihre Ideen zum Leben erwecken.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung professioneller Erklärvideos?

Absolut! HeyGen dient als hervorragendes Werkzeug für Produkt- und Erklärvideos. Nutzen Sie unsere vielfältigen Videovorlagen und umfangreiche Stock-Medienbibliothek, um wirkungsvolle Erklärungen zu gestalten, die kraftvoll bei Ihrer Zielgruppe ankommen.

Welche wesentlichen Branding-Kontrollen bietet HeyGen?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und spezifische Markenfarben nahtlos in Ihre Videos zu integrieren. Dies gewährleistet eine konsistente, professionelle Videoerzählung über alle Inhalte hinweg, ergänzt durch Funktionen wie Untertitel und einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor.

Erklären Sie HeyGens Ansatz zur effizienten Videogenerierung.

HeyGen ermöglicht effizientes Video-Editing und -Erstellung durch seine fortschrittliche KI. Geben Sie einfach Ihr Skript für die Text-to-Video-Generierung ein, fügen Sie AI-Voiceovers hinzu und produzieren Sie schnell hochwertige Inhalte, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Videoausgabe zu skalieren und Geschäftsergebnisse zu maximieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo