Erstellen Sie ein 90-sekündiges Schulungsvideo für neue Manager, das sich auf ein personalisiertes Onboarding-Erlebnis konzentriert. Dieses Video sollte einen freundlichen AI-Avatar zeigen, der wichtige Punkte der Unternehmenskultur und anfängliche Verantwortlichkeiten präsentiert. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, unter Verwendung von HeyGens Vorlagen und Szenen für einen ansprechenden und einladenden Ton, begleitet von klarer, präziser Audioqualität.

