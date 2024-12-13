Manager-Willkommensvideo-Generator: Vereinfachen Sie das Mitarbeiter-Onboarding

Erstellen Sie mühelos ansprechende Manager-Willkommensvideos mit HeyGens AI-Avataren und sorgen Sie für einen professionellen und personalisierten ersten Eindruck für jeden neuen Mitarbeiter.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein dynamisches 60-Sekunden-Onboarding-Video für neue Teammitglieder, das die Unternehmenskultur und den Teamgeist zeigt. Dieses professionelle Video sollte einen inspirierenden visuellen Stil mit aufmunternder Hintergrundmusik haben, leicht erstellt mit HeyGens anpassbaren Vorlagen und erweitert durch Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die Erzählung zu bereichern.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Video für bestehende Teammitglieder, das ein schnelles Update oder eine Ankündigung vom Manager liefert. Das Video sollte einen sauberen, modernen visuellen Stil beibehalten, der mit dem Unternehmensbranding übereinstimmt, und die Botschaft sollte klar und leicht verständlich durch Text-zu-Video aus dem Skript und verstärkt durch Untertitel sein.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein schwungvolles 50-Sekunden-Manager-Einführungsvideo für abteilungsübergreifende neue Mitarbeiter, das einen umfassenden und ansprechenden Überblick über ihre neue Umgebung bietet. Der visuelle Stil sollte informativ und visuell reichhaltig sein, verschiedene Szenen und klare Erzählungen einbeziehen und optimiert werden durch HeyGens Größenanpassung & Exporte für verschiedene Plattformen, möglicherweise mit mehreren AI-Avataren, um verschiedene Abteilungen darzustellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Manager-Willkommensvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Manager-Willkommensvideos mit AI-Avataren und anpassbaren Vorlagen, um einen konsistenten und professionellen ersten Eindruck für jedes neue Teammitglied zu gewährleisten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Video-Grundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus "anpassbaren Vorlagen" oder starten Sie neu. Geben Sie Ihr Skript ein, um die Grundlage Ihrer personalisierten Willkommensnachricht zu bilden.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Erwecken Sie Ihre Nachricht zum Leben, indem Sie einen "AI-Avatar" als Ihren Bildschirmmanager auswählen. Erzeugen Sie eine natürlich klingende Sprachübertragung für eine überzeugende Darbietung.
3
Step 3
Verfeinern und Markenanpassung
Stellen Sie Konsistenz sicher, indem Sie das "Branding" Ihres Unternehmens mit benutzerdefinierten Logos und Farben anwenden. Fügen Sie professionelle Akzente wie "Untertitel" hinzu, um Klarheit und Engagement zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre Willkommensnachricht
Finalisieren Sie Ihr "Manager-Einführungsvideo" und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen und Auflösungen, bereit zur Weitergabe an neue Teammitglieder, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Personalisierte Willkommensnachrichten übermitteln

Erstellen Sie wirkungsvolle und inspirierende Videogrußbotschaften von Managern, die mühelos eine persönliche Verbindung zu neuen Teammitgliedern fördern.

Wie kann HeyGen die Erstellung personalisierter Manager-Willkommensvideos vereinfachen?

HeyGens AI-Videogenerator ermöglicht es Ihnen, schnell professionelle und personalisierte Manager-Willkommensvideos zu erstellen. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen und AI-Avatare, um einen eindrucksvollen ersten Eindruck für neue Mitarbeiter zu schaffen und das Onboarding wirkungsvoller zu gestalten.

Kann ich HeyGen für umfassende Onboarding-Videos über bloße Einführungen hinaus nutzen?

Absolut. HeyGen bietet anpassbare Vorlagen und realistische AI-Avatare, die es Ihnen ermöglichen, eine vollständige Suite ansprechender Onboarding-Videos zu erstellen, von Rollenbeschreibungen bis hin zu Leitfäden zur Unternehmenskultur, alles aus Text.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem fortschrittlichen AI-Videogenerator für Unternehmen?

HeyGen zeichnet sich durch fortschrittliche AI-Avatare, Text-zu-Video-Funktionen und automatisierte Sprachübertragungen aus, die es Ihnen ermöglichen, professionelle Videos effizient zu erstellen. Es bietet auch Mehrsprachigkeit, um verschiedene Zielgruppen effektiv zu erreichen.

Wie stellt HeyGen sicher, dass meine Markenidentität in Videos erhalten bleibt?

Als professioneller Videomacher bietet HeyGen robuste Branding-Kontrollen, einschließlich Logo-Integration und benutzerdefinierter Farbschemata. Unser intuitiver Drag-and-Drop-Editor und anpassbare Vorlagen sorgen dafür, dass Ihre Videos immer mit dem ästhetischen Erscheinungsbild Ihrer Marke übereinstimmen.

