Schulungsvideo-Maker: Erstellen Sie ansprechende Videos mit AI
Ermöglichen Sie Ihren L&D-Teams, schneller professionelle Entwicklungsmaterialien mit AI-Avataren zu erstellen.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie eine prägnante 60-sekündige Anleitung für bestehende Manager, die effektive Techniken zur Leistungsrückmeldung demonstriert. Verwenden Sie einen klaren, instruktiven visuellen Stil mit animierten Textüberlagerungen für wichtige Erkenntnisse und eine ruhige, autoritative Stimme, indem Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript und Untertitel verwenden, um eine klare Kommunikation in Ihrem Schulungsvideo-Maker zu gewährleisten.
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Ankündigungsvideo für alle Manager, das eine neue Unternehmensrichtlinie mit schnellen Schnitten, professioneller Hintergrundmusik und einem ansprechenden AI-Avatar erklärt, der die Kernbotschaft vermittelt. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis und die Voiceover-Generierung, um ein effektiver AI-Video-Generator zu sein.
Gestalten Sie ein eindrucksvolles 90-sekündiges Szenario-Training-Video für mittlere Manager zur Konfliktlösung, das realistische, dramatische Bilder aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung präsentiert, begleitet von einer klaren, professionellen Erzählung und unterstützender Hintergrundmusik. Voll ausgestattet mit Untertiteln für Barrierefreiheit, um es L&D-Teams zu erleichtern, Schulungsvideos zu erstellen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erweitern Sie die Reichweite der Schulung.
Entwickeln und skalieren Sie Manager-Schulungskurse schneller, um mehr Mitarbeiter weltweit mit entscheidender beruflicher Entwicklung zu erreichen.
Verbessern Sie die Wirkung der Schulung.
Nutzen Sie AI, um dynamische und interaktive Manager-Schulungsvideos zu erstellen, die das Engagement der Lernenden und die Wissensspeicherung erheblich verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Schulungsvideos?
HeyGen fungiert als intuitiver AI-Video-Generator, der es Benutzern ermöglicht, mühelos Schulungsvideos aus Text zu erstellen. Unsere Plattform nutzt AI-Avatare und realistische AI-Voiceovers, um Ihre Skripte in ansprechende Inhalte zu verwandeln, ohne dass komplexe Videobearbeitungsfähigkeiten erforderlich sind.
Kann HeyGen L&D-Teams dabei helfen, ansprechende Schulungsvideos für die Mitarbeiterentwicklung zu erstellen?
Absolut. HeyGen befähigt L&D-Teams, schnell hochwertige, ansprechende Schulungsvideos zu produzieren. Nutzen Sie unsere anpassbaren Vorlagen, AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um überzeugende Onboarding-Videos, Anleitungen und professionelle Entwicklungsmaterialien zu erstellen, die bei den Mitarbeitern Anklang finden.
Welche kreativen Möglichkeiten bietet HeyGen für die Erstellung von Anleitungen und instruktiven Inhalten?
HeyGen bietet robuste kreative Funktionen zur Erstellung dynamischer Anleitungen und instruktiver Inhalte. Integrieren Sie mühelos Bildschirmaufnahmen, Textüberlagerungen und AI-generierte Erzählungen, um sicherzustellen, dass Ihre Videodokumentation klar, visuell ansprechend und leicht verständlich ist.
Wie kann HeyGen die Effizienz bei der Erstellung von AI-gestützter Videodokumentation verbessern?
HeyGen verbessert die Effizienz erheblich, indem es Ihnen ermöglicht, AI-gestützte Videodokumentation schnell und einfach zu erstellen. Unsere Plattform rationalisiert den Prozess der Erstellung von Schulungsvideos und bietet Funktionen für mühelose Aktualisierungen und Ein-Klick-Übersetzungen, um Ihre Bildungsinhalte aktuell und zugänglich zu halten.