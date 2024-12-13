Manager-Training-Video-Generator: Steigern Sie L&D mit AI

Erstellen Sie mühelos personalisierte Trainingsvideos für L&D-Teams, indem Sie AI-Avatare verwenden, um Manager effektiv zu engagieren.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Compliance-Training-Video für neue Manager, das wichtige HR-Richtlinien präsentiert. Dieses Video sollte einen professionellen und autoritativen visuellen Stil haben, gepaart mit einer klaren, ruhigen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um vorbereitete Texte schnell in eine informative Sitzung umzuwandeln und zu demonstrieren, wie ein Manager-Training-Video-Generator Zeit- und Kosteneffizienz für L&D-Teams bieten kann.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 90-sekündiges personalisiertes Onboarding-Video für ein neues Mitglied des Vertriebsteams, das es in die Unternehmenskultur und zu wichtigen Kontakten einführt. Der visuelle und akustische Stil sollte freundlich und einladend sein und ansprechende animierte Elemente verwenden. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um einen konsistenten virtuellen Mentor zu schaffen und die Fähigkeit der Plattform hervorzuheben, personalisierte Trainingsvideos für ein effektives Mitarbeiter-Onboarding zu generieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges technisches Schulungsvideo, das eine komplexe Softwarefunktion für ein globales Ingenieurteam erklärt. Dieses Video benötigt eine hochinstruktive und detaillierte visuelle Präsentation, ergänzt durch eine mehrsprachige Sprachüberlagerung. Verwenden Sie HeyGens Sprachüberlagerungs- und Untertitel-/Caption-Funktionen, um Videos mit AI zu lokalisieren und sicherzustellen, dass alle Teammitglieder unabhängig von ihrer Hauptsprache Zugang haben.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Verkaufsförderungsvideo, das eine neue Produktlinie potenziellen Kunden vorstellt. Das Video sollte einen dynamischen und überzeugenden visuellen Stil haben, mit lebhafter Hintergrundmusik und einer selbstbewussten Erzählung. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um die Präsentation zu strukturieren, und verwenden Sie das Seitenverhältnis-Resizing & Exporte für eine einfache Verteilung über verschiedene soziale Medien und Präsentationsplattformen, um ein ansprechendes Videoinhaltstück für den Verkauf zu schaffen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Manager-Training-Video-Generator funktioniert

Produzieren Sie mühelos wirkungsvolle Manager-Trainingsvideos mit AI. Verwandeln Sie Text in ansprechende visuelle Inhalte, passen Sie mit AI-Avataren an und liefern Sie personalisierte Lernerfahrungen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Entwerfen Sie Ihre Trainingsinhalte oder lassen Sie unseren AI-Skriptgenerator Ihnen helfen, Ihre Botschaft für effektives Lernen und Entwicklung zu strukturieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, die Ihr On-Screen-Manager sein sollen, und bieten Sie eine konsistente und professionelle Präsentation für Ihre personalisierten Trainingsvideos.
3
Step 3
Passen Sie mit Stimme und Funktionen an
Erzeugen Sie natürlich klingende AI-generierte Sprachüberlagerungen in mehreren Sprachen, integrieren Sie Untertitel und fügen Sie interaktive Elemente hinzu, um das Engagement für Ihre L&D-Teams zu steigern.
4
Step 4
Exportieren und Bereitstellen Ihres Videos
Laden Sie Ihre fertigen Trainingsvideos in verschiedenen Formaten herunter, verfolgen Sie das Engagement mit integrierten Analysen und aktualisieren Sie Inhalte einfach, wenn sich die Bedürfnisse ändern, um Zeit und Ressourcen zu sparen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren und erheben Sie das Publikum mit motivierenden Videos

.

Produzieren Sie inspirierende und motivierende Videos, die Führungsqualitäten fördern und die Moral in Managementteams stärken.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Manager-Trainingsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Texte in ansprechende Trainingsvideos zu verwandeln, indem AI-Avatare und AI-generierte Sprachüberlagerungen verwendet werden. Diese generative AI-Plattform reduziert erheblich Zeit und Kosten und macht sie zu einem idealen Manager-Training-Video-Generator für L&D-Teams.

Kann HeyGen Trainingsinhalte für ein globales Publikum lokalisieren?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Videos mit AI in über 140+ Sprachen zu lokalisieren, komplett mit Untertiteln. Dies stellt sicher, dass Ihre personalisierten Trainingsvideos für diverse Teams weltweit zugänglich und wirkungsvoll sind.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einer effizienten AI-Videoplattform für L&D?

HeyGen bietet einen AI-Skriptgenerator, Vorlagen und die Möglichkeit, interaktive Elemente hinzuzufügen, um das Lernen zu verbessern. Darüber hinaus bieten integrierte Analysen Einblicke in die Videoleistung, was HeyGen zu einer umfassenden AI-Videoplattform für L&D-Teams macht.

Wie können L&D-Teams HeyGen für verschiedene Trainingsbedürfnisse einsetzen?

HeyGen unterstützt eine breite Palette von Trainingsbedürfnissen, von Mitarbeiter-Onboarding über Verkaufsförderung bis hin zu technischer Schulung. Seine robusten AI-Video-Generator-Fähigkeiten machen es zu einer flexiblen Lösung für die effiziente Erstellung von polierten, professionellen und personalisierten Trainingsvideos.

