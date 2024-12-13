Management Video Maker: Vereinfachen Sie Ihren Workflow

Erstellen Sie mühelos ansprechende Marketingvideos mit professionell gestalteten Vorlagen.

Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Marketingvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet, die ihre neuesten Angebote bewerben möchten. Dieses energiegeladene Stück sollte helle, ansprechende Visuals und einen mitreißenden Soundtrack enthalten, wobei die umfangreichen Vorlagen und Szenen von HeyGen genutzt werden, um schnell einen professionellen Look zu erzeugen. Betonen Sie dynamische Produktpräsentationen mit fließenden Übergängen und klaren grafischen Elementen, um die Aufmerksamkeit zu fesseln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein informatives 45-sekündiges Tutorial zu AI-Videotools, das für Unternehmensschulungen konzipiert ist, um neuen Software-Teams vorgestellt zu werden. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit eingeblendetem Text und der robusten Voiceover-Generierung von HeyGen, um Anweisungen in einem ruhigen, autoritativen Ton zu liefern. Diese Videoproduktion sollte komplexe Konzepte vereinfachen, um sie für ein vielfältiges Mitarbeiterpublikum leicht verständlich zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein lebendiges 60-sekündiges Kurzvideo vor, das sich an Social-Media-Manager richtet, die das Engagement auf verschiedenen Social-Media-Plattformen steigern sollen. Die visuelle Ästhetik sollte schnelllebig und dynamisch sein, mit schnellen Schnitten, trendiger Hintergrundmusik und Pop-up-Textanimationen, um einen Punkt zu veranschaulichen. Nutzen Sie die Untertitel-/Caption-Funktion von HeyGen, um Barrierefreiheit und maximale Wirkung für Zuschauer zu gewährleisten, die ohne Ton schauen, und verwandeln Sie Rohmaterial durch effiziente Videobearbeitung in fesselnde Inhalte.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 15-sekündiges Marken-Einführungsvideo, perfekt für Markenmanager, um potenzielle Rekruten mit Unternehmenswerten zu beeindrucken. Dieses Stück erfordert einen eleganten und anspruchsvollen visuellen Stil, der konsistente Branding-Elemente aus einem Brand Kit enthält, ergänzt durch eine inspirierende, orchestrale Hintergrundmusik. Stellen Sie sicher, dass die Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren von HeyGen hervorgehoben wird, um eine nahtlose Anpassung an verschiedene Videomanagement-Plattformen zu ermöglichen und die visuelle Integrität zu wahren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr Management Video Maker

Vereinfachen Sie Ihren Videoerstellungs- und Managementprozess mit intuitiven Tools, um professionellen, wirkungsvollen Inhalt effizient für alle Ihre Geschäftsanforderungen zu produzieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Video-Grundlage
Beginnen Sie Ihr Projekt, indem Sie aus einer Vielzahl von professionell gestalteten Vorlagen auswählen oder Text-zu-Video aus Ihrem Skript verwenden, um schnell die Grundlage für Ihr Managementvideo zu legen.
2
Step 2
Füllen Sie mit ansprechendem Inhalt
Bereichern Sie Ihr Video mit dynamischen Visuals und Audio. Integrieren Sie AI-Avatare oder nutzen Sie die Voiceover-Generierung, um Ihre Botschaft zum Leben zu erwecken und eine klare Kommunikation sicherzustellen.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Wahren Sie mühelos die Markenbeständigkeit. Implementieren Sie Ihre einzigartigen Brand Kit-Elemente, einschließlich Logos und Farben, und fügen Sie Untertitel für Barrierefreiheit und stärkere Botschaftsbindung hinzu.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie nahtlos
Finalisieren Sie Ihre Produktion, indem Sie die Größenanpassung und den Export im Seitenverhältnis nutzen, um Ihr Managementvideo in hoher Qualität als MP4 auszugeben, optimiert für verschiedene Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnell Marketing-Anzeigen produzieren

.

Erzeugen Sie effektive, leistungsstarke Videoanzeigen in Minuten, um Marketingkampagnen zu beschleunigen und bessere Ergebnisse zu erzielen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung ansprechender Marketingvideos?

HeyGen bietet leistungsstarke AI-Videotools und einen Drag-and-Drop-Editor, mit dem Benutzer schnell hochwertige Marketingvideos mit professionell gestalteten Vorlagen und einer umfangreichen Stock-Footage-Bibliothek erstellen können.

Welche Fähigkeiten bietet HeyGen als AI-Video-Maker?

Als fortschrittlicher AI-Video-Maker vereinfacht HeyGen die Videoproduktion, indem es AI-Avatare, Text-zu-Video-Funktionalität aus Skripten und umfassende Branding-Kontrollen bietet, um ein professionelles Ergebnis zu gewährleisten.

Vereinfacht HeyGen den Video-Editing-Prozess für Benutzer?

HeyGen vereinfacht das Video-Editing mit intuitiven Vorlagen und Szenen, die eine einfache Anordnung und Anpassung ermöglichen. Benutzer können auch grafische Elemente, Übergänge und Musik integrieren, um polierte Ergebnisse ohne komplexe Software zu erzielen.

Kann HeyGen eine konsistente Markenidentität über alle Videoinhalte hinweg unterstützen?

Absolut. HeyGen bietet ein umfassendes Brand Kit, das es Benutzern ermöglicht, eine konsistente Markenidentität mit benutzerdefinierten Logos, Farben und Schriftarten über alle produzierten Videos hinweg zu wahren, was es zu einem hervorragenden Tool für markenorientierte Inhalte macht.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo