Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Erklärvideo für Projektmanager und Teamleiter, das zeigt, wie HeyGen die Erstellung von Management-Erklärvideos vereinfacht. Dieses Video sollte einen sauberen, modernen UI-Showcase-Visual-Stil mit peppiger Hintergrundmusik und einer professionellen Stimme verwenden, um den nahtlosen Workflow von einem einfachen Skript zu einem polierten Video zu veranschaulichen, indem HeyGens Text-zu-Video-vom-Skript-Funktion verwendet wird, um Inhalte schnell zu generieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Erklärvideo für Marketingfachleute und Content-Ersteller, das zeigt, wie man einfach Erklärvideos für soziale Medien erstellt. Verwenden Sie einen dynamischen, ansprechenden und freundlichen Animationsstil mit einer warmen, einladenden Stimme, um die Effizienz der Nutzung von HeyGens Vorlagen & Szenen und vielfältigen AI-Avataren hervorzuheben, um schnell Inhalte in professioneller Qualität zu produzieren.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein informatives 90-sekündiges Video für Technologielehrer und Unternehmensschulungen, das neue Software vorstellt und sich darauf konzentriert, komplexe technische Erklärungen zugänglich zu machen. Der visuelle Stil sollte eine Mischung aus klaren Bildschirmaufnahmen und animierten AI-Avataren sein, begleitet von einer präzisen Stimme, die betont, wie HeyGens AI-Video-Maker-Fähigkeiten, einschließlich automatischer Untertitel, das Lernen und die Behaltensleistung verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein vielseitiges 60-sekündiges Erklärvideo für Kleinunternehmer und HR-Manager, das zeigt, wie HeyGen ihre vielfältigen Marketingstrategien unterstützen kann, von Produkteinführungen bis hin zu internen Schulungen. Dieses Video sollte eine professionelle, markengerechte Ästhetik, inspirierende Hintergrundmusik und eine selbstbewusste Stimme aufweisen, die die Flexibilität der Größenanpassung & Exporte für verschiedene Plattformen und die einfache Erstellung von Voiceovers demonstriert.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Management-Erklärvideo-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Erklärvideos, um komplexe Managementkonzepte zu klären, Ihr Team zu engagieren und die Kommunikation mit unserem intuitiven AI-Video-Maker zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Erklärvideo
Beginnen Sie damit, Ihr Management-Skript in professionelle Erklärvideos umzuwandeln, indem Sie unsere Text-zu-Video-Funktion nutzen, um die Grundlage für Ihre Botschaft zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Stil
Wählen Sie einen AI-Avatar, der Ihre Botschaft am besten repräsentiert, und bereichern Sie Ihre animierten Erklärvideos mit ansprechenden visuellen Elementen und Charakterdarstellungen.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Voiceovers hinzu
Generieren Sie natürlich klingende Voiceovers direkt aus Ihrem Skript, um eine klare und wirkungsvolle Kommunikation für alle Ihre wichtigen Punkte und Anweisungen zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie mit Text und Untertiteln
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie automatisch generierten Text und Untertitel für die Barrierefreiheit hinzufügen, und exportieren Sie es dann im gewünschten Seitenverhältnis für nahtloses Teilen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Erklärvideos?

HeyGen, als fortschrittlicher AI-Video-Maker, rationalisiert den Prozess der Erstellung überzeugender Erklärvideos. Benutzer können problemlos aus professionellen Erklärvideo-Vorlagen auswählen und den intuitiven Drag-and-Drop-Editor nutzen, um ihre Erzählung schnell zu erstellen. Diese leistungsstarke Kombination reduziert die Produktionszeit und -komplexität erheblich.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Erklärvideos?

HeyGen bietet robuste technische Funktionen für die tiefgehende Anpassung von Erklärvideos, einschließlich fortschrittlicher Animationen und nahtloser Integration von Text und Untertiteln. Unsere Plattform ermöglicht es Benutzern auch, realistische Voiceovers zu generieren und hochwertige Stockvideos aus einer umfangreichen Mediathek zu integrieren, um ein professionelles und ansprechendes Endprodukt zu gewährleisten.

Kann HeyGen als Management-Erklärvideo-Maker für unterschiedliche Bedürfnisse genutzt werden?

Absolut, HeyGen fungiert als umfassender Management-Erklärvideo-Maker, der in der Lage ist, Videos für verschiedene Marketingstrategien und Social-Media-Anwendungen zu produzieren. Seine Vielseitigkeit ermöglicht die einfache Erstellung von Videos, die für Produkteinführungen, Schulungen und interne Kommunikation geeignet sind und unterschiedliche Geschäftsanforderungen erfüllen.

Wie können Benutzer AI in HeyGen nutzen, um Erklärvideos aus einem Skript zu erstellen?

Benutzer können effizient Erklärvideos erstellen, indem sie HeyGens AI-gesteuerte Text-zu-Video-vom-Skript-Funktion nutzen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGens AI-Avatare liefern den Inhalt mit natürlichen Voiceovers, wobei automatisch Untertitel generiert werden, um hochwertige Videos mit minimalem Aufwand zu produzieren.

