Der ultimative Makeup-Brand-Video-Maker

Erstellen Sie mühelos fesselnde Beauty-Marketing-Videos. Unser AI-Video-Generator ermöglicht es Ihnen, schnell Videos mit professionellen Vorlagen & Szenen zu erstellen.

Erstellen Sie ein lebendiges 30-Sekunden-Video, das junge Erwachsene anspricht, die sich für neue Make-up-Trends begeistern, und eine innovative neue Foundation präsentiert. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die makellose Anwendung und den natürlichen Finish des Produkts auf verschiedenen Hauttönen zu demonstrieren, ergänzt durch einen modernen, mitreißenden Soundtrack und eine klare Stimme, die die Vorteile hervorhebt, was es zu einem idealen "Makeup-Brand-Video-Maker" für schnelle "Produktpräsentationen" macht.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein schickes 45-Sekunden-Tutorial "Beauty Marketing Video Maker" für angehende Beauty-Influencer, das drei schnelle Tipps für einen strahlenden Teint veranschaulicht. Verwenden Sie einen minimalistischen visuellen Stil mit weichem, diffusem Licht und beruhigender Instrumentalmusik, indem Sie HeyGens "Text-to-Video aus Skript"-Funktion nutzen, um eine prägnante, ansprechende Erzählung und "Untertitel" für Barrierefreiheit zu erstellen, und "AI-Video-Vorlagen" für ein professionelles Finish einsetzen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie einen überzeugenden 60-Sekunden-Werbespot, der sich an kleine Schönheitsunternehmen richtet, die "Umsätze steigern" und eine starke Online-Präsenz aufbauen möchten. Das Video sollte einen professionellen, selbstbewussten visuellen Stil mit dynamischen Übergängen und einer autoritären Stimme haben, die zeigt, wie einfach es ist, "AI-Videos" mit HeyGens "Vorlagen & Szenen"-Funktion und seiner umfangreichen "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" zu erstellen, um die Aufmerksamkeit der Kunden zu gewinnen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein fesselndes 15-Sekunden-Produktvorstellungsvideo für Social-Media-Nutzer, das eine dramatische 'Vorher-Nachher'-Verwandlung mit einer neuen Mascara zeigt. Verwenden Sie einen kontrastreichen, eindrucksvollen visuellen Stil mit peppiger, trendiger Musik und minimalem Text auf dem Bildschirm, der sich ganz auf die visuelle Veränderung konzentriert. Nutzen Sie HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um den "Produkt-Video-Maker" für verschiedene Social-Media-Plattformen zu optimieren und maximale Reichweite für Ihre "AI-Videos" zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Makeup-Brand-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos atemberaubende Produktpräsentationen und Marketingvideos für Ihre Make-up-Marke mit HeyGens AI-gestütztem Video-Generator.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Video-Vorlagen, die für Produktpräsentationen und Marketingkampagnen entwickelt wurden, um Ihre Kreation zu starten.
2
Step 2
Schreiben Sie Ihr Skript
Schreiben Sie Ihre Produktbeschreibungen oder Marketingbotschaften, und HeyGens Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion verwandelt sie in gesprochene Dialoge für Ihr Video.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Video an
Verfeinern Sie Ihre visuellen Elemente, indem Sie Ihr Markenlogo und Ihre Farben mit unseren Branding-Kontrollen hinzufügen oder mit Medien aus unserer umfangreichen Video-Editor-Bibliothek verbessern.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Nutzen Sie HeyGens Exportfunktionen, um Ihr endgültiges Video als hochauflösende MP4-Datei zu generieren, bereit für nahtloses Teilen auf all Ihren Social-Media-Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Produktbewertungen

.

Teilen Sie authentische Kundenbewertungen und Produktpräsentationen durch ansprechende AI-Menschen-Avatar-Videos, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Video-Marketing-Bemühungen für Make-up-Marken verbessern?

HeyGen ermöglicht es Schönheitsmarken, atemberaubende Beauty-Marketing-Videos mit AI zu erstellen. Nutzen Sie unsere AI-Video-Vorlagen und realistischen AI-Avatare, um schnell ansprechende Produktpräsentationen zu produzieren, die Ihre Make-up-Marke aufwerten und bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Was macht HeyGen zu einem idealen AI-Produkt-Video-Maker für Schönheitsprodukte?

HeyGen bietet spezialisierte AI-Video-Vorlagen und einen benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor, perfekt, um Schönheitsprodukte effektiv zu präsentieren. Sie können Ihr Branding leicht integrieren und AI-Menschen-Avatar-Videos nutzen, um Produkteigenschaften hervorzuheben, was es zu einem leistungsstarken AI-Video-Generator macht.

Kann ich AI-Menschen-Avatar-Videos für die Social-Media-Plattformen meiner Schönheitsmarke erstellen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, lebensechte AI-Menschen-Avatar-Videos direkt aus Text zu generieren, perfekt für verschiedene Social-Media-Plattformen. Unsere AI-Avatare bieten eine konsistente und professionelle Markenpräsenz für all Ihre Marketingbemühungen und helfen Ihnen, Videos effizient zu erstellen.

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung von AI-Videos aus Text?

HeyGen verwandelt Ihre Skripte mühelos in überzeugende AI-Videos mit seiner fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktion. Geben Sie einfach Ihren Text ein, wählen Sie einen AI-Avatar aus, und HeyGen generiert ein professionelles AI-Video, komplett mit synchronisierter Stimme, was die Erstellung von AI-Videos für jedermann zugänglich macht.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo