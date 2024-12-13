Maker Learning Pathway Video Maker für ansprechende Kurse

Verwandeln Sie Skripte in ansprechende Bildungsinhalte mit unserer leistungsstarken Text-zu-Video aus Skript-Funktion für eine schnellere Kurserstellung.

386/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie eine 2-minütige Einführung in den 'Maker Learning Pathway Video Maker' für technische Ausbilder, die eine komplexe Softwarefunktion erklären. Das Video sollte hauptsächlich Bildschirmaufnahmen verwenden, um die Schritte zu veranschaulichen, ergänzt durch klare Untertitel, und direkt aus einem Skript mit Text-zu-Video aus Skript generiert werden, um eine klare, schrittweise Erzählung zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie eine 60-sekündige animierte Einführung in das 'Mitarbeiterschulungsvideo' für globale HR-Abteilungen, die die effiziente Videolokalisierung betont. Verwenden Sie verschiedene Vorlagen und Szenen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um kulturelle Anpassungsfähigkeit zu veranschaulichen, und sorgen Sie für einen professionellen und zugänglichen visuellen Stil mit anpassbarer Hintergrundmusik.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges 'Video Maker'-Tutorial für interne Technikteams zu einem neuen Software-Update. Präsentieren Sie einen ausdrucksstarken AI-Avatar, der die wichtigsten Änderungen erklärt, und sorgen Sie für eine energetische, aber klare Audioausgabe. Das Video sollte die einfache Größenanpassung und den Export im Seitenverhältnis für die plattformübergreifende Verteilung demonstrieren, gestaltet mit einem sauberen, modernen Ästhetik.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man einen Maker Learning Pathway Video Maker verwendet

Erstellen Sie schnell ansprechende und effektive Bildungsinhalte mit einem AI-Video-Generator, der Ihren Prozess vom Skript bis zum vollständig produzierten Lernvideo optimiert.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihrer Lerninhalte und nutzen Sie die Text-zu-Video aus Skript-Funktion unserer Plattform, um ein vorläufiges Video basierend auf Ihrem Text zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Inhalte visuell darzustellen und Lernende durch Ihren Pfad zu führen, um Ihr Video ansprechender zu gestalten.
3
Step 3
Fügen Sie wesentliche Lernelemente hinzu
Verbessern Sie das Verständnis und die Zugänglichkeit, indem Sie mühelos Untertitel/Bildunterschriften integrieren, um sicherzustellen, dass Ihre Bildungsinhalte für alle Lernenden klar sind.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Learning Pathway Video
Überprüfen Sie Ihre endgültigen Bildungsinhalte und nutzen Sie unsere Funktion zur Größenanpassung und zum Export im Seitenverhältnis, um ein hochwertiges Video zu erstellen, das bereit ist, plattformübergreifend geteilt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entmystifizieren Sie komplexe Bildungsinhalte

.

Verwandeln Sie komplexe Konzepte und Anleitungen für Maker Learning in klare, zugängliche und hochwirksame Bildungsinhalte.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Bildungs- und Schulungsvideos?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der die Erstellung überzeugender Bildungs- und effektiver Schulungsvideos vereinfacht. Nutzer können mühelos Text-zu-Video aus einem Skript umwandeln und eine Vielzahl von AI-Avataren nutzen, um ansprechende Inhalte ohne komplexe Produktion zu liefern. Dies ermöglicht es jedem Videoersteller, schnell hochwertiges Lernmaterial zu produzieren.

Kann HeyGen bei der Videolokalisierung und den Barrierefreiheitsfunktionen helfen?

Ja, HeyGen bietet leistungsstarke Werkzeuge für die Videolokalisierung und die Verbesserung der Barrierefreiheit. Sie können mühelos mehrsprachige Untertitel und Bildunterschriften hinzufügen, Voiceovers in verschiedenen Sprachen generieren und AI-gestützte Videotranslation nutzen, um ein globales Publikum zu erreichen.

Welche AI-gestützten Werkzeuge bietet HeyGen zur Verbesserung der Videoproduktion?

HeyGen bietet eine Reihe von hochmodernen AI-gestützten Werkzeugen, die die Videoproduktion revolutionieren. Dazu gehören realistische AI-Avatare und AI-Präsentatoren, intelligente Text-zu-Video aus Skript-Funktionen und fortschrittliche Voiceover-Generierung, die Ihren Arbeitsablauf optimieren und visuelles Storytelling verbessern.

Ist HeyGen eine umfassende Plattform für die End-to-End-Videoerstellung?

Absolut, HeyGen fungiert als End-to-End-Videoerstellungsplattform, die Nutzern alles bietet, was sie zur Erstellung professioneller Videos benötigen. Von anpassbaren Videovorlagen und umfangreichen Medienbibliotheken bis hin zu Branding-Kontrollen und flexibler Größenanpassung im Seitenverhältnis dient HeyGen als Ihre komplette Videoersteller-Lösung.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo