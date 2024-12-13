Erstellen Sie ein Investoren-Video: KI-gestützte Pitch-Erstellung

Nutzen Sie KI-Avatare, um ein überzeugendes Investoren-Pitch-Video zu erstellen, das schneller Finanzierung sichert und Risikokapitalgeber beeindruckt.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges Investoren-Pitch-Video für Pre-Seed-Startups, die eine erste Finanzierung suchen, mit Fokus auf einer klaren Produktdemonstration und fesselndem Storytelling. Das Video sollte einen energetischen visuellen und akustischen Stil haben, um komplexe Ideen für potenzielle Investoren zu vereinfachen, und HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten nutzen, um Ihre Kernbotschaften schnell zu animieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein datengetriebenes 60-sekündiges Video, das Ihr Pitch-Deck für potenzielle Investoren, die die Skalierbarkeit bewerten, transformiert. Verwenden Sie einen autoritativen visuellen und akustischen Stil, um entscheidende Finanzprognosen mit animierten Diagrammen und klaren Zahlen hervorzuheben. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um Ihre Wachstumsstrategie und Ihr Geschäftsmodell auf eine polierte, wirkungsvolle Weise zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video, das sich an Gründer in der Frühphase richtet, die eine Finanzierung sichern müssen, und artikulieren Sie kraftvoll die Kernbotschaft Ihres Startups. Der visuelle und akustische Stil sollte wirkungsvoll und überzeugend sein und einen starken Handlungsaufruf mit einem professionellen Ton liefern. Verbessern Sie die Präsentation und stellen Sie eine konsistente Botschaft über alle Clips hinweg mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion sicher.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Investoren-Video erstellt

Erstellen Sie ein professionelles Investoren-Pitch-Video, das Aufmerksamkeit erregt und Ihre Vision effektiv an potenzielle Investoren kommuniziert, indem Sie die KI-Power von HeyGen nutzen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre überzeugende Erzählung
Beginnen Sie mit dem Schreiben eines klaren und überzeugenden Videoskripts für Ihr Investoren-Pitch. HeyGen verwandelt Ihren Text direkt in ein dynamisches Video, sodass Ihre Geschichte gehört wird.
2
Step 2
Laden Sie Ihre visuellen Inhalte hoch oder gestalten Sie sie
Konvertieren Sie nahtlos Ihre bestehenden Pitch-Deck-Folien in Videoszenen oder nutzen Sie HeyGens Vorlagen, um Ihre Daten und Schlüsselpunkte zu visualisieren. Dies hilft, ein professionelles Pitch-Video zu erstellen.
3
Step 3
Fügen Sie Ihren KI-Präsentator hinzu
Verbessern Sie Ihre Präsentation, indem Sie lebensechte KI-Avatare hinzufügen, um Ihre Botschaft zu übermitteln. Sie verleihen einen menschlichen Touch und helfen, Ihr Wertversprechen wirkungsvoll zu vermitteln.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Pitch
Finalisieren Sie Ihr Investoren-Pitch-Video und exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis. Ihr professionell produziertes Video ist nun bereit, potenzielle Investoren zu beeindrucken und Finanzierung zu sichern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Traktion und Validierung durch fesselnde KI-Videos

.

Demonstrieren Sie Marktvalidierung und Wachstum, indem Sie Kundenerfolgsgeschichten und Produktdemos in Ihr Investoren-Video integrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung eines überzeugenden Investoren-Pitch-Videos helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ein wirkungsvolles Investoren-Pitch-Video mit KI-Avataren und fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen aus Skripten zu erstellen. Sie können die Vision Ihres Startups effektiv kommunizieren und mit einer überzeugenden Erzählung, die heraussticht, Finanzierung sichern.

Kann ich mein bestehendes Pitch-Deck mit HeyGen einfach in ein dynamisches Video umwandeln?

Absolut. HeyGen bietet eine intuitive Folien-zu-Video-Konvertierung, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Pitch-Deck-Inhalte mit KI-generierter Erzählung und lebensechten KI-Avataren zu animieren. Dies vereinfacht den Prozess, Ihr Investoren-Video ansprechend und professionell zu gestalten.

Welche Vorteile bietet ein KI-Investoren-Pitch-Video-Maker wie HeyGen?

Die Nutzung eines KI-Investoren-Pitch-Video-Makers reduziert die Produktionszeit und -kosten erheblich, sodass Pre-Seed-Startups schnell professionelle Videos erstellen können. HeyGen hilft Ihnen, Ihre Geschäftsidee und Finanzprognosen mit einem polierten, hochwertigen Video zu präsentieren und Ihre Fundraising-Bemühungen zu verbessern.

Unterstützt HeyGen die Markenkonsistenz für mein Investoren-Pitch?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben nahtlos in Ihr Investoren-Pitch-Video zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Präsentation ein professionelles und markenkonsistentes Erscheinungsbild beibehält, was entscheidend ist, um potenzielle Investoren zu beeindrucken.

