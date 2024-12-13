Erstellen Sie einfach ein Instagram-Werbevideo

Erstellen Sie schnell professionelle Instagram-Werbevideos mit AI und flexiblen Vorlagen & Szenen, um Ihre Marketingkampagne zu stärken.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Ein hochmodernes 30-Sekunden-Werbevideo wird benötigt, speziell für Marketingprofis, die neue Produkte einführen. Es sollte zeigen, wie HeyGens 'AI Avatare' die wichtigsten Produktvorteile mit einer personalisierten, ansprechenden Präsentation vermitteln können. Die visuelle Ästhetik muss elegant und modern sein, mit fortschrittlichen Grafiken und fließenden Übergängen, unterstützt von einer selbstbewussten, autoritativen AI-Stimme, die den Wert des Produkts klar artikuliert.
Beispiel-Prompt 2
Content-Ersteller und Social-Media-Manager müssen oft schnell Videos für Instagram Reels erstellen. Entwerfen Sie eine energiegeladene 60-Sekunden-Anleitung, die HeyGens 'Text-zu-Video aus Skript'-Fähigkeit veranschaulicht, um einfachen Text mühelos in ein dynamisches Video zu verwandeln. Der visuelle Fluss sollte schnell und fesselnd sein, mit synchron erscheinendem animiertem Text, unterstützt von einem aufregenden, trendigen Audiotrack, um das virale Potenzial zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 3
Wie halten Markenmanager und Agenturen konsistente Markenfarben und Ästhetik über verschiedene Social-Media-Plattformen hinweg aufrecht? Entwickeln Sie eine polierte 45-Sekunden-Visualisierung. Dieses Video sollte HeyGens robuste Anpassungsoptionen zeigen, insbesondere die Funktion 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte', um Inhalte an verschiedene Formate anzupassen, mit sauberen, professionellen Visuals und einer informativen, beruhigenden Stimme.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Instagram-Werbevideo erstellt

Erstellen Sie schnell und professionell überzeugende Instagram-Werbevideos mit HeyGens intuitiven Tools, die für maximale Interaktion auf Social-Media-Plattformen entwickelt wurden.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Videoanzeigen-Vorlage
Beginnen Sie Ihre Anzeigenerstellung mit einer professionell gestalteten Vorlage, die auf soziale Medien zugeschnitten ist. HeyGen bietet eine Vielzahl von Vorlagen, um Ihr Projekt mühelos zu starten.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt und Ihre Marke an
Personalisieren Sie Ihre Anzeige, indem Sie Ihren eigenen Text, Bilder und Videos hinzufügen. Wenden Sie einfach Ihre Markenfarben und Ihr Logo mit den Branding-Kontrollen an, um Konsistenz zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende AI-Elemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit hochmodernen AI-Funktionen. Erzeugen Sie lebensechte Sprachübertragungen aus Ihrem Skript und fügen Sie sogar AI-Avatare hinzu, um Ihre Botschaft effektiv zu vermitteln.
4
Step 4
Exportieren Sie für Instagram und teilen Sie
Sobald Ihr Video perfekt ist, exportieren Sie es einfach im optimalen Seitenverhältnis für Instagram Reels und andere Social-Media-Plattformen, bereit für Ihre Marketingkampagne.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

Verwandeln Sie Testimonials in dynamische AI-Videos, die den Erfolg Ihrer Kunden zeigen und Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihre Marke auf Instagram aufbauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie schnell kann ich ein Instagram-Werbevideo mit HeyGen erstellen?

HeyGens AI-gestützte Plattform ermöglicht es Ihnen, Videos und ein Instagram-Werbevideo in Minuten, nicht Stunden, zu erstellen. Nutzen Sie unseren intuitiven Video-Editor und die umfangreichen Vorlagen, um Ihren Werbeprozess für jede Marketingkampagne zu optimieren.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Instagram Reels-Anzeigen?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Werkzeuge, um Ihre Instagram Reels-Anzeigen anzupassen, sodass Sie Ihre Markenfarben und Ihr Logo integrieren können. Fügen Sie einfach Animationen, dynamischen Text und klare Call-to-Action-Elemente für wirkungsvolle Social-Media-Kampagnen hinzu.

Vereinfacht HeyGens AI den Prozess der Videoanzeigenerstellung für Social-Media-Plattformen?

Ja, HeyGen nutzt AI, um die Erstellung von Anzeigen für Social-Media-Plattformen wie Instagram erheblich zu vereinfachen. Unser Drag-and-Drop-Editor verwandelt Skripte in ansprechende Videos mit AI-Avataren und Sprachgenerierung, sodass Sie ein effizienter Videoanzeigen-Ersteller werden.

Kann HeyGen Vorlagen bereitstellen, die für verschiedene Instagram-Marketingkampagnen optimiert sind?

Absolut, HeyGen bietet eine vielfältige Bibliothek professionell gestalteter Vorlagen, die speziell für die Erstellung von Instagram-Marketingkampagnen und -anzeigen optimiert sind. Diese kreativen Werkzeuge ermöglichen es Ihnen, Videos zu erstellen, die perfekt formatiert und hochwirksam für Ihr Publikum sind.

