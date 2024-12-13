Ja, HeyGen vereinfacht den Prozess, Ihr Skript in ein professionelles Erklärvideo zu verwandeln, mit einer benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Oberfläche. Beginnen Sie mit einer Vorlage, fügen Sie Ihren Text hinzu, und lassen Sie unsere AI es in ein poliertes Video mit Sprachübertragungen und Animationen verwandeln.