Erstellen Sie ein Bildungs-Video mit Avatar: Vereinfachte Erstellung

Verwandeln Sie Ihre Lektionen in fesselnde Bildungs-Videos mit lebensechten AI-Avataren, indem Sie Text-zu-Video aus Skripten für eine nahtlose Erstellung nutzen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Tutorial-Video für neue Mitarbeiter, das die Nutzung eines bestimmten Softwaretools demonstriert. Das Video sollte eine saubere, professionelle visuelle Ästhetik mit einem informativen, schrittweisen Audioguide haben. Verbessern Sie das Lernerlebnis, indem Sie HeyGens Sprachgenerierung für eine natürliche Erzählung verwenden und AI-Video-Avatare einsetzen, um wichtige Aktionen effektiv zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 30-sekündiges Erklärvideo, das potenzielle Kunden anspricht und die wichtigsten Vorteile eines neuen umweltfreundlichen Produkts hervorhebt. Wählen Sie einen dynamischen und visuell ansprechenden Stil mit einer fröhlichen, begeisterten Stimme. Nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die visuellen Inhalte zu bereichern, und passen Sie einen AI-Avatar an, der als Sprecher Ihres Produkts fungiert, um Ihre Botschaft zum Ausdruck zu bringen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 50-sekündiges Informationssegment für allgemeine Lernende, das faszinierende Fakten über antike Zivilisationen vorstellt. Das Video benötigt einen reichen, historischen visuellen Stil und eine autoritative, aber ansprechende Audio-Präsentation. Mit HeyGen können Sie aus verschiedenen Vorlagen und Szenen wählen, um die Stimmung zu setzen, und lebensechte AI-Video-Avatare verwenden, um die faszinierenden historischen Bildungsinhalte zu präsentieren.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Bildungs-Videos mit Avataren erstellt

Produzieren Sie schnell fesselnde und informative Bildungsinhalte mit AI-Avataren, indem Sie Skripte mühelos in professionelle Videos verwandeln.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Marke oder Botschaft zu repräsentieren. Unsere AI-Avatare bieten einen konsistenten und professionellen Präsentator für Ihre Bildungsinhalte.
2
Step 2
Geben Sie Ihr Bildungsskript ein
Fügen Sie Ihr Bildungsskript ein, und unsere Plattform wandelt Ihren Text in eine lebensechte Sprachaufnahme um, die Ihr AI-Avatar übermittelt. Nutzen Sie Text-zu-Video aus Skripten für eine nahtlose Erstellung.
3
Step 3
Verbessern Sie mit visuellen Elementen und Szenen
Fügen Sie Kontext und Engagement zu Ihren Bildungsinhalten hinzu, indem Sie relevante Hintergründe, Bilder und Videoclips integrieren. Unsere Vorlagen und Szenen machen die visuelle Integration einfach.
4
Step 4
Generieren und exportieren Sie Ihr Video
Schließen Sie Ihre Bildungs-Videos ab, indem Sie die vollständige Produktion überprüfen. Exportieren Sie dann Ihr hochwertiges Video in verschiedenen Seitenverhältnissen für unterschiedliche Plattformen und Zielgruppen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Animieren Sie Bildungsinhalte und -konzepte

Verwandeln Sie komplexe oder abstrakte Bildungsthemen, wie historische Ereignisse, in lebendige und einprägsame Videoerlebnisse.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Bildungs-Videos mit AI-Avataren verbessern?

HeyGen revolutioniert die Art und Weise, wie Pädagogen und Unternehmen Bildungs-Videos mit Avatar-Technologie erstellen. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, Bildungsinhalte in fesselnde, AI-gestützte Videoerstellung zu verwandeln, die lebensechte AI-Video-Avatare enthält, um Ihre Botschaft effektiv zu vermitteln. Dies vereinfacht die Produktion hochwertiger Bildungs-Videos und Tutorials erheblich.

Kann ich mit HeyGen einen benutzerdefinierten AI-Avatar für meine Marke erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, einen benutzerdefinierten AI-Avatar zu erstellen, der Ihre Marke perfekt repräsentiert oder sogar sich selbst für eine persönliche Note zu klonen. Diese Funktion ist ideal für die Entwicklung einzigartiger Markenmaskottchen oder für das persönliche Branding in all Ihren professionellen Videos. Sie können diese benutzerdefinierten AI-Avatare dann verwenden, um Nachrichten auf konsistente und ansprechende Weise zu übermitteln.

Wie ist der Prozess zur Erstellung von AI-gestützten Videos aus einem Skript mit HeyGen?

Mit HeyGen ist die Erstellung von AI-gestützten Videos aus einem Skript ein einfacher Prozess. Geben Sie einfach Ihr Textskript ein, und HeyGens fortschrittliche Text-zu-Video-Erstellungs-Engine generiert ein animiertes Video mit einem ausgewählten AI-Avatar und natürlichen Stimmen, wodurch komplexe Film- oder Sprachdateien überflüssig werden. Dieser effiziente Arbeitsablauf ermöglicht eine schnelle Inhaltserstellung.

Welche Arten von professionellen Videos kann HeyGen mir helfen zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Benutzern, eine Vielzahl von professionellen Videos zu erstellen, die verschiedenen allgemeinen Geschäftsanforderungen gerecht werden. Von überzeugenden Erklärvideos und dynamischen Marketingvideos bis hin zu informativen Schulungsvideos und Screencast-Video-Tutorials vereinfacht unsere Plattform die Inhaltserstellung. Nutzen Sie HeyGen für all Ihre internen Kommunikations-, Vertriebs- und Marketing- sowie Personalvideoanforderungen.

