Absolut, HeyGen ist ein ideales Werkzeug für Schüler und Lehrer, um fesselnde akademische Projekte, Tutorials oder Lektionen zu erstellen. Erstellen Sie mühelos Erklärvideos aus Text, fügen Sie AI-Voiceovers hinzu und integrieren Sie Untertitel, um Konzepte zu verdeutlichen. Es ist perfekt, um dynamische Präsentationen zu liefern und das Lernen interaktiver zu gestalten.