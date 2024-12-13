Erstellen Sie einfach ein Bildungs-Video in mehreren Sprachen

Überwinden Sie Sprachbarrieren und liefern Sie ansprechende mehrsprachige E-Learning-Videos mit leistungsstarker AI-Voiceover-Generierung.

487/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Werbevideo für ein kleines Unternehmen, das international expandiert, und zeigen Sie, wie HeyGen die Videolokalisierung für neue Märkte vereinfacht. Dieses Video sollte einen ansprechenden, dynamischen und modernen visuellen Stil annehmen, in dem professionelle AI-Avatare nahtlos interagieren und die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzen, um Inhalte schnell für ein globales Publikum anzupassen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie eine 45-sekündige schnelle Sprachlerneinheit, speziell für Anfänger im Englischen aus verschiedenen sprachlichen Hintergründen. Der visuelle und akustische Stil sollte freundlich, lebendig und ermutigend sein, wobei HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Einrichtung genutzt werden und die Voiceover-Generierung für klare Aussprachebeispiele von wichtigem Vokabular eingesetzt wird.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 2-minütiges wissenschaftliches Erklärvideo über Quantenphysik, das für Universitätsstudenten und Forscher weltweit gedacht ist. Der visuelle Stil muss anspruchsvoll und detailliert sein, mit relevanten wissenschaftlichen Visualisierungen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, wobei autoritative AI-Avatare den Inhalt liefern. HeyGens Untertitel/Übersetzungen bieten genaue Übersetzungen für diesen mehrsprachigen Videoinhalt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Bildungs-Videos in mehreren Sprachen erstellt

Erstellen und lokalisieren Sie mühelos ansprechende Bildungs-Videos, um Lernende weltweit zu erreichen und Sprachbarrieren mit AI-gestützten Tools zu überwinden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Kernvideoinhalte
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres Bildungs-Videos mit HeyGens AI-Avataren, indem Sie Ihr Skript in ansprechende Videoinhalte umwandeln.
2
Step 2
Übersetzen und fügen Sie mehrsprachige Voiceovers hinzu
Nutzen Sie HeyGens AI-Videoübersetzer, um Ihr Skript zu übersetzen und natürliche Voiceovers mit fortschrittlichen AI-Stimmen zu erzeugen.
3
Step 3
Generieren Sie mehrsprachige Untertitel
Erstellen und synchronisieren Sie automatisch mehrsprachige Untertitel/Übersetzungen, um die Zugänglichkeit und das Engagement für alle Lernenden zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren Sie für Ihr globales Publikum
Exportieren Sie Ihr fertiges Bildungs-Video mit allen Sprachoptionen, bereit, ein vielfältiges globales Publikum zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Themen klären

.

Verwandeln Sie komplexe Themen, wie medizinische Inhalte, in leicht verständliche Videolektionen für ein klareres Verständnis über Sprachgrenzen hinweg.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die AI-Videoübersetzung und -lokalisierung für Bildungsinhalte?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI für nahtlose Videolokalisierung, die es Nutzern ermöglicht, Bildungsinhalte mit nur einem Klick in über 50 Sprachen zu übersetzen. Dies umfasst AI-Dubbing und mehrsprachige Untertitelung, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte einem globalen Publikum zugänglich sind.

Kann HeyGen dabei helfen, Bildungs-Videos effizient in mehreren Sprachen zu erstellen?

Absolut. HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung von Bildungs-Videos in mehreren Sprachen, indem es Nutzern ermöglicht, Inhalte aus Skripten mit AI-Avataren und realistischen AI-Stimmen zu generieren. Diese leistungsstarke AI-Videoplattform reduziert erheblich die Zeit und Ressourcen, die normalerweise für die Produktion mehrsprachiger Inhalte erforderlich sind.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um sicherzustellen, dass Bildungs-Videos ein globales Publikum erreichen?

HeyGen bietet umfassende Unterstützung für mehrere Sprachen, einschließlich mehrsprachiger Untertitelung und AI-Dubbing, um sicherzustellen, dass Ihre Bildungs-Videos über verschiedene sprachliche Hintergründe hinweg Anklang finden. Diese Fähigkeit ermöglicht es den Erstellern, die Sprachbarriere zu überwinden und Lehrinhalte weltweit effektiv zu vermitteln.

Unterstützt HeyGen personalisierte AI-Avatare und benutzerdefinierte AI-Stimmen für E-Learning-Videos?

Ja, HeyGen ermöglicht die Erstellung persönlicher Avatare und bietet eine Vielzahl hochwertiger AI-Stimmen, einschließlich Text-zu-Sprache, um E-Learning-Videos zu personalisieren. Diese Funktionen steigern das Engagement und schaffen authentischere Gespräche für ein wirklich immersives Lernerlebnis.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo