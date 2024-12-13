Erstellen Sie schnell und einfach ein Lehrvideo aus Folien
Verwandeln Sie Ihre Präsentationen mühelos in überzeugende Schulungsvideos, indem Sie die leistungsstarke Voiceover-Generierung von HeyGen für klare Erzählungen nutzen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Müde von langweiligen Präsentationen? Verwandeln Sie Ihre Präsentation mühelos in ein dynamisches 45-sekündiges Video, ideal für vielbeschäftigte Fachleute und Unternehmensschulungen. Erreichen Sie einen eleganten visuellen Stil mit dynamischen Animationen durch die Templates & Szenen von HeyGen, ergänzt durch eine autoritative Erzählung, die durch unsere Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript erstellt wird, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft kraftvoll ankommt.
Vereinfachen Sie den Prozess der Erstellung von Anleitungsvideos, indem Sie eine prägnante 30-sekündige Anleitung für DIY-Enthusiasten und Software-Nutzer produzieren. Kombinieren Sie klare Schritt-für-Schritt-Bildschirmaufnahmen mit Text auf dem Bildschirm, unterlegt mit einem peppigen Hintergrundmusik-Track, und verbessern Sie die Klarheit mit automatisch generierten Untertiteln/Untertiteln mit HeyGen, indem Sie auf eine reichhaltige Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für visuelle Hilfsmittel zurückgreifen.
Entdecken Sie, wie Sie ein Schulungsvideo erstellen, das wirklich mit neuen Mitarbeitern und Onboarding-Teams in einem einladenden 90-sekündigen Format verbindet. Gestalten Sie ein visuell konsistentes Video mit starker Markenpräsenz und einer warmen, ermutigenden Stimme mit den AI-Avataren von HeyGen und stellen Sie sicher, dass es auf jeder Plattform perfekt aussieht, indem Sie unsere Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte für eine optimale Lieferung nutzen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Entwickeln Sie Bildungskurse für globale Reichweite.
Verwandeln Sie Ihre Folienpräsentationen mühelos in dynamische Kurse und erweitern Sie Ihre Reichweite auf ein weltweites Publikum von Lernenden.
Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote in Schulungen.
Verwandeln Sie statische Folien in interaktive AI-Videos, um das Engagement der Lernenden erheblich zu steigern und die Wissensbehaltung in Ihren Schulungsprogrammen zu verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen den Prozess der Erstellung eines Lehrvideos aus Folien vereinfachen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos ein Lehrvideo aus Folien zu erstellen, indem Sie Ihre Textskripte in ansprechende Inhalte mit AI-Avataren und professionellen Voiceovers verwandeln. Dies vereinfacht die Erstellung hochwertiger Lehrvideos erheblich, ohne dass komplexe Aufnahme-Setups erforderlich sind.
Welche Möglichkeiten bietet HeyGen, um Ihre Präsentation mit AI in ein Video zu verwandeln?
Mit HeyGen können Sie Ihre Präsentation ganz einfach in ein Video verwandeln, indem Sie Ihr Skript eingeben, einen AI-Avatar auswählen und ein professionelles Video generieren. Diese Funktion eliminiert die Notwendigkeit, eine Präsentation selbst aufzunehmen, und bietet eine schnelle Lösung zur Erstellung dynamischer Inhalte aus Ihren PowerPoint-Folien.
Kann HeyGen mir helfen, Anleitungsvideos mit vorgefertigten Vorlagen zu erstellen?
Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl von Vorlagen und eine Medienbibliothek, um Ihnen bei der effizienten Erstellung von Anleitungsvideos zu helfen. Sie können diese Vorlagen mit Ihren Inhalten, Ihrem Branding und sogar mit Erzählungen anpassen, um professionelle Schulungsvideos zu produzieren.
Wie teile ich mit HeyGen erstellte Lehrvideos?
Sobald Sie Ihr Lehrvideo mit HeyGen erstellt haben, können Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, die für verschiedene Plattformen geeignet sind. HeyGen stellt sicher, dass die Videoqualität hoch ist, was das Teilen Ihres Videos über interne oder externe Kanäle einfach macht.