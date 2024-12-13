Absolut, HeyGen optimiert die Erstellung von Bildungsinhalten mit intuitiven, vorgefertigten Vorlagen und leistungsstarken Videobearbeitungsfunktionen. Sie können Ihren Artikel effizient in ein Video umwandeln oder sogar eine PowerPoint-Präsentation in ein Video konvertieren, wodurch die Produktionszeit erheblich verkürzt wird, während die hohe Qualität erhalten bleibt.